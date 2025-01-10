Долар відновлюється після потужних даних по зайнятості США

Долар виріс у п'ятницю після того, як дані показали, що найбільша економіка світу створила більше робочих місць, ніж очікувалося, що посилило очікування того, що Федеральна резервна система призупинить цикл зниження ставок.

Про це пише Reuters.

Звіт Міністерства праці показав, що в грудні економіка США додала 256 тис робочих місць, що значно перевищило прогнози економістів про збільшення на 160 тис. Рівень безробіття, тим часом знизився до 4,1%, в порівнянні з очікуваннями 4,2%.

Долар виріс на 0,5% стосовно єни до 158,765 єни, в той час, як євро впав до найнижчого рівня з листопада 2022 року стосовно долара США. Єдина валюта єврозони востаннє знизилася на 0,6% до $1,024