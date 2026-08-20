"Додому – один код": LIPSS та Київстар представили колаборацію +380 Call me Ukrainian

До Дня Незалежності України LIPSS та Київстар представили благодійну колаборацію +380 Call me Ukrainian, побудовану навколо міжнародного телефонного коду України як символу зв'язку з домом. 1 000 000 грн прибутку від продажу лімітованої серії +380 буде спрямовано на закупівлю слухових апаратів для українських військових із порушеннями слуху.

У кожного дім звучить по-своєму: голосами рідних, знайомими вулицями та словами, які впізнаєш із першої секунди. Та де б українці не були, є три цифри, знайомі кожному, — +380. Код України став центральним символом колаборації як нагадування про зв'язок із домом та близькими.

Новинка має знайомий з дитинства аромат – бабусиних вареників з вишнею.

Колаборація має благодійну мету — підтримати українських військових із порушеннями слуху. Втрата або погіршення слуху внаслідок бойових дій часто залишається непомітною для оточення, але суттєво впливає на повсякденне життя. Тому мета — зібрати 1 000 000 грн, щоб допомогти військовим знову почути голоси рідних.

Кожен придбаний ліпер +380 — це внесок у збір на закупівлю слухових апаратів. Закупівля апаратів та координація допомоги відбуватимуться спільно з U+ System — центром протезування, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни.

" 380 - це не просто код. Це звук, в якому ми впізнаємо себе. Ми створили цей ліпер, щоб кожен міг носити дім при собі, у буквальному сенсі - через наліпки твого регіону, твого міста. Але головне - ми хотіли, щоб продукт мав сенс поза його красою. Щоб кожна покупка була способом повернути близьким можливість почути один одного. Тисячі людей втратили цю можливість через війну. І якщо LIPSS може зробити щось проти цієї тиші — ми це робимо. Дякуємо Київстару за те, що розуміють: справжній зв'язок — це не просто лінія. Це голос рідної людини " - зазначила засновниця бренду LIPSS Олександра Марчик.

Для LIPSS лінійка +380 стала способом передати відчуття чогось рідного через продукт зі знайомим ще з дитинства ароматом. Для Київстар тема зв'язку з близькими є частиною щоденної роботи компанії. На перетині цих сенсів і була створена колаборація.

"Підтримка українського війська — один із ключових напрямів соціальної діяльності Київстар. Ми системно допомагаємо захисникам і особливо цінуємо партнерства, які дозволяють об'єднувати можливості заради важливої мети. Колаборація з LIPSS — саме такий приклад: +380 стає не лише символом зв'язку з домом, а й можливістю допомогти військовим із порушеннями слуху знову почути голоси рідних " - прокоментувала директорка з корпоративних питань та комунікацій Київстар Юлія Завалішина .

Придбати лімітований ліпер +380 можна на веб-сайті та в Instagram LIPSS, а також в магазинах, де представлено продукцію LIPSS, зокрема в магазині Київстар за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 13.

Також 22 серпня з 10:00 до 22:00 у столичному маркеті "Всі Свої" за адресою вул. Хрещатик, 27 відбудеться pop-up LIPSS x Київстар зі спеціальними активностями та подарунками для покупців.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 червня 2026 року обслуговував близько 21,8 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого, про колаборацію LIPSS та Київстар +380 Сall me Ukrainian до Дня Незалежності України. Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані з колаборацією LIPSS та Київстар +380 Сall me Ukrainian до Дня Незалежності України, а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar Group до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 13 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar Group до SEC.

Заяви щодо майбутнього, наведені в цьому пресрелізі, є актуальними лише станом на дату його оприлюднення. Група Kyivstar не бере на себе жодних зобов'язань щодо їх оновлення або перегляду, крім випадків, передбачених чинним законодавством.