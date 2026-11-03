"Дитяча надія" від Київстар продовжить роботу у партнерстві з благодійним фондом "Запорука"

З 1 листопада 2026 року новим благодійним партнером "Дитячої надії" стане фонд "Запорука". SMS-благодійність для абонентів Київстар збережеться, а зібрані кошти спрямовуватимуть на актуальні потреби медичних закладів, які допомагають дітям.

Київстар реалізує проєкт "Дитяча надія" з 2018 року. Ініціатива допомагає лікарням у лікуванні дітей із серцевими та онкологічними захворюваннями, відновленні після важких опіків, а також підтримує дитячі реанімаційні відділення. У зв'язку із завершенням діяльності Міжнародного благодійного фонду "Українська біржа благодійності" (dobro.ua), який був основним партнером ініціативи, проєкт продовжить роботу з фондом "Запорука", який понад 18 років підтримує важкохворих дітей та їхні родини.

"Для нас важливо, щоб "Дитяча надія" й надалі залишалася дієвим інструментом допомоги дітям і лікарням. Ми зберігаємо звичний для абонентів механізм SMS-благодійності та продовжуємо розвивати проєкт разом із партнером, який має значний досвід підтримки важкохворих дітей. Об'єднання пожертв у спільний збір дасть змогу гнучкіше реагувати на актуальні потреби медичних закладів", — коментує Юлія Завалішина, директор з корпоративних питань та комунікацій.

Відтепер пожертви об'єднають у спільний збір на допомогу дітям в Україні. Це дасть змогу спрямовувати кошти на найнагальніші потреби медичних закладів — партнерів проєкту. Допомога буде надаватися у опорні лікарні країни в трьох регіонах – Дніпро, Київ та Львів. Раніше оформлені регулярні благодійні підписки абонентів Київстар продовжать діяти, а кошти за ними з 1 листопада автоматично надходитимуть до фонду "Запорука".

"За кожною потребою лікарні стоять діти, для яких своєчасна допомога може мати вирішальне значення. Ми раді долучитися до "Дитячої надії" та разом із Київстар продовжити підтримувати медичні заклади. Об'єднання пожертв допоможе спрямовувати ресурси туди, де допомога потрібна найбільше, і посилювати підтримку дітей та їхніх родин ", — коментує Наталія Оніпко, голова правління благодійного фонду "Запорука".

Як підтримати "Дитячу надію" через SMS

Абоненти Київстар можуть робити разові пожертви або оформлювати підписку на регулярну благодійність:

450011 — для разового переказу. Надішліть SMS із сумою від 1 до 3000 грн.

450001 — для регулярної благодійності. Надішліть SMS із цифрою 2, 5, 10, 15 або 20. Обрана сума списуватиметься з кожного поповнення рахунку від 40 грн.

Послуга доступна лише для абонентів передплаченого зв'язку.

Пожертви абонентів, зібрані за жовтень 2026 року, спрямують на завершення збору на бронхоскоп для дитячої реанімації Лікарні Святого Миколая у Львові. Фонд dobro.ua зобов'язується завершити закупівлю та передачу обладнання медичному закладу.

Детальніше про проєкт за посиланням.

Довідка про Київстар

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 червня 2026 року обслуговував близько 21,8 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 5,6 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого того, що Київстар продовжує проєкт "Дитяча надія" з новим партнером. Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані з тим, що Київстар продовжує проєкт "Дитяча надія" з новим партнером, а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 16 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar до SEC. Заяви щодо майбутнього, наведені в цьому пресрелізі, є актуальними лише станом на дату його оприлюднення. Група Kyivstar не бере на себе жодних зобов'язань щодо їх оновлення або перегляду, крім випадків, передбачених чинним законодавством.