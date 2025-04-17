"Дитяча надія" від Київстар: центр UNBROKEN отримав обладнання для дітей з опіками

У межах проєкту "Дитяча надія" компанія "Київстар" спільно з благодійною платформою dobro.ua передали сучасне медичне обладнання Національному реабілітаційному центру UNBROKEN "Незламні" у Львові. Техніка вже введена в експлуатацію та допомагає лікарям рятувати дітей з опіковими травмами. Загальна вартість переданого обладнання складає 8,3 мільйона гривень.

Це обладнання стало важливим етапом допомоги Київстар в оновленні опікового відділення центру та забезпечило команду лікарів сучасною медичною апаратурою для ефективної й своєчасної допомоги маленьким пацієнтам. Загалом у межах напряму допомоги дітям з опіками було зібрано понад 33 мільйони гривень, з яких 28,3 мільйона інвестував Київстар.

На виділені компанією кошти було закуплено монітор контролю глибини анестезії, операційний стіл, оксиметр, інтубаційний відеостилет, монітор пацієнта, дефібрилятор, а також медичні меблі для облаштування робочих зон.

"Вже понад шість років ми реалізуємо проєкт "Дитяча надія" разом із нашими абонентами, підтримуючи опорні медичні заклади по всій Україні. З початком повномасштабної війни особливу увагу ми зосередили на допомозі дітям із тяжкими травмами, зокрема опіками. Ми раді бути частиною змін, що дарують дітям шанс на життя, відновлення і майбутнє вдома, в Україні", — коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Завдяки новому обладнанню Центр UNBROKEN стає надійним місцем лікування в Україні для понад 3000 дітей, зокрема 250 пацієнтів із тяжкими травмами, включно з опіками.

" Підтримка Київстар дозволила доукомплектувати відділення найнеобхіднішим обладнанням. Це реальна допомога, яка щодня рятує життя дітей і дає нашим лікарям змогу працювати за найвищими стандартами. Ми вдячні за партнерство, яке приносить відчутні результати ", — зазначив Олег Самчук, керівник Першого медоб’єднання Львова, на базі якого працює Національний реабілітаційний центр UNBROKEN.

Київстар продовжить реалізацію проєкту "Дитяча надія" та залучатиме абонентів до благодійної ініціативи. Компанія планує й надалі підтримувати центр UNBROKEN, сприяючи покращенню медичної допомоги дітям в Україні.