"Дитяча надія": Київстар і dobro.ua передали медичне обладнання до лікарні в Дніпрі

Компанія Київстар спільно з благодійною платформою dobro.ua майже 8 років реалізовує проєкт "Дитяча надія", щоб допомагати дітям із хворобами серця, онкологічними захворюваннями та опіками, а також підтримує дитячі реанімації. Незважаючи на виклики повномасштабної війни, ініціатива продовжує діяти та забезпечувати лікарні необхідним медичним обладнанням.

Загалом упродовж 2022–2026 років у межах проєкту "Дитяча надія" Київстар спільно з dobro.ua надали допомогу КНТ "Регіональний медичний центр родинного здоров'я" ДОР (м. Дніпро) на суму понад 2,2 млн грн – це внески абонентів Київстар та небайдужих благодійників.

У 2026 році медичний центр отримав чергову допомогу за напрямком онкології. Лікарня надає підтримку дітям із зон бойових дій та внутрішньо переміщеним родинам, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення.

"Для нас "Дитяча надія" – це приклад того, як благодійність може бути системною і довготривалою. Уже 8 років разом із надійними партнерами dobro.ua та тисячами небайдужих людей ми допомагаємо лікарням отримувати обладнання, яке рятує життя дітей. Особливо важливо, що ця допомога є регулярною, адже потреби лікарень не зникають. Кожен внесок перетворюється на конкретні рішення: апарати, монітори, облаштовані відділення, які щодня допомагають лікарям боротися за здоров'я дітей", – коментує Юлія Завалішина, директорка з корпоративних питань та комунікацій Київстар.

Відділення високоспеціалізованої педіатричної допомоги працює з мультидисциплінарною командою вузькопрофільних спеціалістів та надає стаціонарну лікувально-діагностичну допомогу дітям із онкологічними, кардіологічними та іншими складними захворюваннями. Лише за 2025 рік у відділенні було проліковано 2 560 дітей.

" Для нашого Центру ця підтримка має надзвичайно практичне значення. Отримане обладнання дозволяє нам проводити більш точну та безперервну діагностику стану дітей, зокрема вчасно виявляти порушення серцевого ритму під час лікування. Це безпосередньо впливає на якість медичної допомоги та безпеку наших пацієнтів. В умовах війни, коли ми приймаємо багато дітей із прифронтових територій і внутрішньо переміщених родин, така допомога є критично важливою. Ми щиро вдячні партнерам і благодійникам за системну підтримку, яка допомагає нам щодня рятувати дитячі життя", – коментує Олексій Власов, Генеральний директор КНТ "Регіональний медичний центр родинного здоров'я" ДОР.

У лютому 2026 року лікарня отримала дві системи холтерівського моніторування ЕКГ, що дозволяють цілодобово контролювати роботу серця під час лікування.

У 2022–2025 роках у відділенні інтенсивної терапії медичного центру було облаштовано п'ять палат сучасними медичними меблями, а також передано портативний дефібрилятор і велоергометр із системою реєстрації ЕКГ. Попри війну, лікарня власними силами провела ремонт у палатах, де лікуються діти з онкологічними захворюваннями, і потребувала оновлення оснащення для створення безпечних та комфортних умов лікування.

"Якісне лікування дітей – це і про медичну допомогу, і про відчуття безпеки та підтримки в найскладніші моменти. У партнерстві з Київстар нам вдається забезпечувати медичні заклади необхідним обладнанням і створювати умови для ефективного лікування. Важливо, що ця допомога має довгостроковий характер і дарує дітям відчуття захищеності та віру в майбутнє", – коментує Ірина Гуцал, директорка благодійної платформи dobro.ua.

Проєкт "Дитяча надія" об'єднує абонентів, бізнес і благодійників навколо спільної мети, дати дітям шанс на одужання. Кожен внесок – це реальна допомога лікарям і підтримка для дітей, які щодня борються за життя. Долучитися може кожен,450001 – короткий номер для підписки на благодійність.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікаційУкраїни, який станом на 31 грудня 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ"Київстар" розвиває в Україні нові телекомунікаційні технології й разом із VEON інвестує в цей напрям 1 млрд дол. США у 2023–2027 роках.

ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

