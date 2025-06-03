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Девелопер РІЕЛ запускає одразу шість житлових проєктів в Києві та Львові

3 червня, 09:00

Загальна площа проєктів складе понад п’ятсот тисяч квадратних метрів

Візуалізація ЖК Big Ben, м. Львів
Візуалізація ЖК Big Ben, м. Львів

Український девелопер РІЕЛ оголосив про старт продажів одразу шести нових житлових проєктів у двох великих містах України – Києві (2 проєкти) та Львові (4 проєкти).

За словами СЕО компанії Ростислава Мельника, частина нових проєктів реалізується у межах нового формату всередині комфорт-класу – Riel Family Style.

"Сьогодні покупцю потрібне безпечне, зручне і добре організоване середовище із якісною інфраструктурою поруч. Водночас мова йде не лише про покращення фізичного рівня життя людей, а й збалансування їх психологічного стану. Дуже важливо, щоб життєвий простір сприяв створенню ком’юніті. Саме тому ми розробили новий формат усередині комфорт-класу та реалізували його у концепції Riel Family Style. Ми подбали про те, щоб максимальна кількість аспектів сімейного життя була врахована у вашому житловому просторі".

У рамках концепції Riel Family Style стартували продажі нових житлових комплексів: у Києві – Brother і Sister на Лівому березі, у Львові – Father, який теж належить до формату. А також Big Ben, Hyde Park та Harry, що мають класичну диференціацію всередині портфелю.

Обидва столичних проєкти – ЖК Brother та ЖК Sister – зводяться на Лівому березі Києва, у динамічному районі з активною новою забудовою, неподалік великих транспортних артерій, водойм і зручного виїзду до центру. Як зазначається на сторінці житлових просторів, кожен із них має свій характер. Однак важливим елементом архітектурного рішення для обох стала концепція Playground – простору, де кожен знаходить місце для гри, спілкування та самовираження.

Візуалізація ЖК Sister, м. Київ
Візуалізація ЖК Sister, м. Київ
"У проєкті Brother ця ідея втілилася через продуману пішохідну променаду, що проходить крізь увесь квартал. А у Sister внутрішні двори поділяються на закриті зони, кожна з яких має свою тематику – з майданчиками для найменших, дворик для спорту, дворик-сад, а також відкриті зони для прогулянок і соціальних взаємодій – парк активностей зі стадіоном, релакс зона з місцем для йоги та дитячим парком. Саме такий мікс приватності та відкритості повинен забезпечити збалансоване середовище для комфортного життя", – повідомляється на сайті проєкту.
Візуалізація ЖК Brother, м. Київ
Візуалізація ЖК Brother, м. Київ

На ринок Львова виводиться чотири концептуальні проєкти. Сучасний Big Ben – став проєктом про інтерпретацію традиційного для Львова житла галерейного типу крізь призму естетики Англії. Тут заплановано зелені зони з фонтанчиками, дитячі майданчики та корт для падл тенісу – "все для того, щоб сусіди ставали друзями вже з другого дня знайомства», зазначається на сторінці ЖК.

А в основу концепції нового клубного будинку Hyde Park, покладено Формат Wellness, який зводиться поруч із парком Шевченківський гай та матиме перший у Львові 25-метровий басейн. Поруч із центром міста з’явиться ще один проєкт Harry. Це житловий комплекс бізнес-класу з власним англійським садом із місцями для активного та спокійного відпочинку та клубну зону для дозвілля мешканців. Ще один майбутній простір Father. Він буде розташований у затишному районі неподалік від центру й поєднуватиме приватність і доступність міської інфраструктури.

"Загальна площа проєктів складе понад п’ятсот тисяч квадратних метрів. А саме – 285 тис. кв.м у Києві та ще 282 тис. кв.м у Львові. РІЕЛ – не зупиняється та продовжує вдосконалювати підходи до створення якісного міського простору", – заявив СЕО компанії Ростислав Мельник.

Для розробки концепцій проєктів та маркетингової стратегії ми залучили креативних партнерів – агенцію Volta Buro, яка є частиною Fedoriv Group та спеціалізується на девелопменті.

"Перед стартом продажів ми провели серію закритих презентацій для агенцій нерухомості та ріелторів — поділилися деталями проєктів, почули перші відгуки й заручилися підтримкою партнерів. Сьогодні нові комплекси вже на ринку — з чіткою комунікацією та готовністю відповідати на запит людей", – підсумував Ростислав Мельник.

Нагадаємо, станом на сьогодні, девелопер РІЕЛ завершив усі свої проєкти у Києві, розпочаті до 2022 року та зберіг лідерські позиції у Львові. У 2024 році компанія здала в експлуатацію 1989 квартир (1454 у Львові, 535 у Києві), а в першому кварталі 2025 року — ще понад тисячу помешкань.

Загалом за 22 роки роботи девелопер РІЕЛ реалізував понад 100 житлових і комерційних об'єктів загальною площею понад мільйон квадратних метрів у Києві та Львові.

Дізнатися більше про кожен із проєктів, переглянути планування та умови придбання можна на офіційному сайті девелопера riel.ua.

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