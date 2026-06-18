Defense tech, бізнес та нова економіка України: у Києві відбудеться Kyiv Growth Summit 2026

27 червня у Києві відбудеться Kyiv Growth Summit 2026 — щорічна конференція про розвиток технологічного бізнесу, оборонні інновації, стартап-екосистеми та українського технологічного сектору. Подія об'єднає засновників компаній, керівників бізнесу, продуктові команди та команди розвитку, інвесторів, інженерів і defense-інноваторів.

Що сталося

27 червня в UNIT.City пройде Kyiv Growth Summit 2026 — конференція на перетині tech, growth, startup екосистеми та defense інновацій.

Організатори позиціонують подію як хаб для українського технологічного ринку: простір, де знайомства перетворюються на партнерства, стартапи — на бізнеси, а технологічні рішення — на продукти, які масштабуються в Україні та за її межами.

У програмі:

• 3 тематичні зони

• 50+ спікерів

• 1000+ учасників

• 200+ tech компаній

• зона нетворку

• афтепаті

Чому варто відвідати

Ключова особливість саміту цього року — чотири окремі тематичні зони, кожна з яких сфокусована на конкретному напрямку growth ecosystem.

Main & Defense Stage об'єднає теми розвитку української економіки, інвестицій, ринку праці, масштабування компаній, майбутнього технологічного сектору та розвитку defense tech. Тут говоритимуть про технологічні рішення для оборонного сектору, виклики індустрії, розвиток продуктів, виробництва та взаємодію бізнесу, держави й військових.

Startup Stage буде присвячена стартапам, інвестиціям, грантам, об'єднанням команд. Будемо говорити про валідацію гіпотез та шлях від ідеї до запуску стартапу. Окремий фокус — продуктова та стартап-екосистема: виклики, можливості, ріст, масштабування та трансформація стартапів у scale-up компанії.

Ярмарка вакансій стане окремим простором для роботодавців і талантів. Компанії зможуть презентувати свої команди, знайомитися з кандидатами та поширювати відкриті вакансії серед tech та defense tech аудиторії.

Для кого ця подія

Kyiv Growth Summit збере в одному просторі фаундерів і підприємців, CEO, CTO, CPO та CMO, product і growth-команди, венчурні фонди та бізнес-ангелів, defense та dual-use інноваторів, а також представників держави, акселераторів і технологічних кластерів.

Серед компаній-партнерів: Robota.ua, YouControl, YouScan, PeopleForce, Frontline, Viriy, TAF Drones, Kvertus, Ark Robotics, Swarmer та Українська рада зброярів та інші.

Лайнап партнерів та спікерів продовжує доповнюватися.

Що далі

Конференція відбудеться 27 червня в UNIT.City.

Для учасників доступні Standard & Defense та VIP квитки. Для відвідування defense-напряму необхідно пройти додаткову безпекову перевірку після реєстрації.

Більше інформації та квитки — на офіційному сайті: kyivgrowthsummit.com