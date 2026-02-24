Carlsberg продовжує інвестувати в Україну: компанія вклала майже 400 млн данських крон

Данська пивоварна група Carlsberg, яка після початку повномасштабної війни вийшла з російського ринку, четвертий рік поспіль продовжує працювати та інвестувати в Україні, залишаючись одним із найбільших іноземних приватних інвесторів і роботодавців у країні. Про це пише данське ділове видання Børsen.

Carlsberg Ukraine, що входить до складу Carlsberg Group, має три пивоварні та є найбільшою данською компанією в Україні. У компанії працює понад 1 400 співробітників, бізнес є одним із найбільших платників податків у галузі та підтримує понад 20 000 робочих місць у суміжних секторах, зокрема, в сільському господарстві, логістиці та ритейлі.

За словами CEO Carlsberg Group, з перших днів повномасштабної війни ключовими пріоритетами компанії були безпека працівників та збереження економічної активності в Україні.

"З першого дня наші пріоритети були абсолютно чіткими. Ми мали зробити все можливе, щоб забезпечити максимальну безпеку наших українських колег. І ми мали продовжити інвестувати в Україну, щоб зберігати робочі місця, податкові надходження та підтримувати економіку", — зазначає СЕО Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен.

У перші тижні після вторгнення компанія тимчасово призупинила роботу трьох пивоварень, водночас продовжуючи виплачувати співробітникам заробітну плату. Carlsberg також підтримувала евакуацію та тимчасове розміщення працівників і їхніх родин, допомагала із забезпеченням електроенергії та інтернету під час блекаутів, створила фонд відновлення для колег, чиї домівки були зруйновані або пошкоджені, а також надавала допомогу внутрішньо переміщеним працівникам.

Крім того, компанія забезпечила оплачувану відпустку для співробітників, які долучилися до захисту України, а після їхнього повернення — психологічну підтримку та програми реінтеграції ветеранів. Усе це компанія продовжує робити й зараз.

"З початку війни я неодноразово відвідував Україну та спілкувався з працівниками й представниками влади. Їхня вдячність за підтримку Данії — від уряду, суспільства та бізнесу відчутна. І їхній меседж до міжнародних компаній чіткий: продовжуйте інвестувати. Україні це потрібно, — коментує СЕО Carlsberg Group Якоб Аруп-Андерсен.

"Як компанія, ми ухвалили рішення не лише залишитися в Україні у складні часи, а й стати ще сильнішими разом із нашими колегами та місцевими громадами. Саме тому Carlsberg інвестувала майже 400 млн данських крон під час війни та планує інвестувати ще 200 млн данських крон щороку протягом наступних трьох років. Наша віра в український народ і наше бачення мирної, сильнішої та більш модерної України є непохитними".

PJSC Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group, однієї з провідних пивоварних Груп у світі з широким портфелем брендів пива, сидру та безалкогольних напоїв. Carlsberg Group почала роботу в Україні в 1996 році і з року в рік є одним із найбільших міжнародних інвесторів, найкращих роботодавців, найбільших платників податків та донаторів. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті.