Будівельна група Синергія увійшла до ТОП-20 забудовників України за версією LUN Awards 2026

Будівельна група Синергія увійшла до двадцятки найкращих девелоперів країни за результатами LUN Awards 2026 — галузевої премії сервісу нерухомості ЛУН за підсумками 2025 року.

Премія відзначає забудовників, які системно працюють із ринком, інвестують у відкриту комунікацію своїх житлових проєктів та підтримують якісну присутність на платформі ЛУН. Саме послідовна й публічна робота компанії упродовж року забезпечила Синергії місце серед лідерів галузі.

Церемонія нагородження відбулася 5 лютого у Києві в комплексі Regent Hill у форматі гала-вечора для власників і керівників девелоперських компаній. Від імені Синергії нагороду отримав комерційний директор Сергій Волкошовець. Під час виступу він зазначив:

"Дуже приємно отримати таку високу відзнаку від ЛУН. Колеги, тримаймося — розумію, що зараз непросто. Але як існують пункти незламності, так і ми маємо залишатися незламними. Нам цю країну не лише відбудовувати, а й розбудовувати".

У компанії наголошують, що потрапляння до рейтингу стало результатом довгострокової стратегії розвитку: регулярного введення будинків в експлуатацію ( у 2025 Синергія здала 9 будинків в ЖК Синергія Сіті), інвестицій у якість житлового середовища, створення інфраструктурних "магнітів" у власних комплексах, формування спільноти мешканців та відкритої комунікації з покупцями — зокрема й на професійних онлайн-майданчиках.

За даними ЛУН, компанії з переліку "ТОП-100 девелоперів України" сьогодні реалізують 22% усіх активних житлових проєктів на ринку. Від початку повномасштабного вторгнення саме ці забудовники відкрили продажі 44% нових квартир на первинному ринку та ввели в експлуатацію 47% житла, що підкреслює їхню вагому роль у розвитку будівельної галузі країни.