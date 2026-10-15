Боротьба за життя з перших хвилин: як у "Лелеці" рятують передчасно народжених немовлят

Гектору два місяці. На плановому огляді в приватному пологовому будинку "Лелека" він спокійно спить на руках у мами Каріни. Та перші тижні його життя були значно складнішими: хлопчик народився на 31-му тижні вагітності й одразу потребував допомоги лікарів.

Про високий ризик передчасних пологів Каріна з чоловіком знали заздалегідь. Разом із лікарями намагалися якомога довше продовжити вагітність і шукали пологовий будинок, де зможуть допомогти і мамі, і дитині.

На 31-му тижні почалися перейми. Гектор народився шляхом кесаревого розтину.

"Спочатку було дуже страшно. Коли мені робили кесарський розтин, я думала: якщо він зараз закричить, усе буде добре", — згадує Каріна.

Малюк закричав, після чого ним одразу зайнялася команда неонатологів та реаніматологів.

Чому перші хвилини такі важливі

За визначенням ВООЗ, передчасними вважають пологи до завершення 37-го тижня вагітності. У світі приблизно кожна десята дитина народжується раніше терміну.

У таких малюків органи й системи ще недостатньо зрілі, тому вони можуть потребувати підтримки дихання, допомоги з харчуванням, підтримання температури тіла та постійного контролю життєвих показників.

Коли ризик відомий заздалегідь, медики можуть підготуватися до народження дитини. У "Лелеці" до передчасних пологів залучають акушерів-гінекологів, акушерок, неонатологів та реаніматологів, які чергують цілодобово. Оснащення відділення інтенсивної терапії дозволяє надавати невідкладну допомогу дітям, народженим після 22 тижнів вагітності.

534 передчасно народжені дитини за майже десять років

За роки роботи в приватному пологовому будинку "Лелека" народилися 534 передчасно народжені дитини, майже 100 із них — до 32-го тижня вагітності. Серед пацієнтів були 29 немовлят із вагою менш як 1000 грамів та 84 — із вагою менш як 1500 грамів.

Один із найскладніших випадків — історія Ярослави, яка народилася на 25-му тижні з вагою лише 700 грамів. У відділенні вона провела 24 дні. Сьогодні дівчинці вже сім років, вона наздогнала однолітків і росте здоровою.

Після народження команда оцінює стан дитини та визначає необхідну підтримку. У відділенні інтенсивної терапії лікарі цілодобово спостерігають за малюками, проводять обстеження й коригують лікування.

У "Лелеці" доступні нейросонографія, ехокардіографія, перевірка слуху, скринінг критичних вроджених вад серця та інші дослідження. Також заклад першим запровадив неонатальний метаболічний скринінг на 59 захворювань із проведенням аналізів у лабораторії Рьодгера в Німеччині.

Коли пологи починаються раніше

Передчасні пологи можуть початися спонтанно або бути зумовлені ускладненнями вагітності. Серед факторів ризику ВООЗ називає інфекції та прееклампсію. Водночас навіть вагітність без очевидних ускладнень іноді завершується раніше терміну.

Тому за підвищеного ризику важливі регулярне спостереження та можливість отримати спеціалізовану допомогу одразу після народження дитини.

Приватний пологовий будинок "Лелека" має міжнародну акредитацію Joint Commission International (JCI), що підтверджує відповідність закладу міжнародним стандартам якості та безпеки медичної допомоги.

Для родини Каріни найважчий етап уже позаду. Тепер Гектор разом із мамою приходить до педіатра на планові огляди. Його життя почалося на дев'ять тижнів раніше очікуваного терміну, але від перших хвилин поруч була команда, готова надати необхідну допомогу.