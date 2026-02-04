БО "100% Життя" Дніпровський регіон" отримала 75 000 євро від Purina BetterWithPets Prize

Благодійна організація "100% Життя" Дніпровський регіон" стала одним із переможців міжнародної премії Purina BetterWithPets Prize 2025 та отримала грант 75 000 євро. Фінансування буде спрямоване на розвиток програм із залученням собак до психосоціальної підтримки людей, які постраждали від війни та перебувають у складних життєвих обставинах.

Purina BetterWithPets Prize – конкурс від провідного європейського виробника кормів для тварин Purina. У змаганні беруть участь організації та соціальні підприємці, які через взаємодію з домашніми улюбленцями допомагають покращувати добробут та емоційний стан людей із вразливих груп. Премія присуджується раз на два роки. У 2025 році переможців обрала незалежна суддівська група з майже 150 заявок із 15 країн. Загальний призовий фонд становить 200 000 євро, який розподіляється між трьома лауреатами.

Український проєкт-переможець зосереджений на каністерапії для підтримки дітей і дорослих, які живуть у стані тривалого стресу через війну. "100% Життя" Дніпровський регіон" розвиває партнерства з місцевими та національними кінологами і сертифікованими каністерапевтами, щоб зробити такі програми доступнішими, зокрема у громадах, наближених до лінії фронту.

" Підтримка від Purina дозволяє нам перетворити взаємодію з тваринами на потужний інструмент для лікування дітей і дорослих, які постраждали від війни в Україні. Завдяки цій грантовій програмі терапія за допомогою собак стане доступною для тих, хто її найбільше потребує – громад, які живуть у постійному стресі та невизначеності ", – говорить Ольга Рубан, виконавчий директор благодійної організації "100% Життя" Дніпровський регіон".

Додатково переможці Purina BetterWithPets Prize отримують доступ до розширеної спільноти соціальних партнерів Purina, які можуть поділитися знаннями та найкращими практиками зі свого досвіду.

В команді Purina активно заохочують реалізацію проєктів, які допомагають людям відновлювати психологічну стійкість та долати негативні наслідки війни.

"Домашні улюбленці – це джерело дієвої емоційної підтримки та опора у кризових ситуаціях. Наразі безліч людей в Україні цього потребують. Ми вітаємо українського переможця з проєктом розвитку каністерапії, який зробить допомогу доступнішою для прифронтових громад", – говорить Ігор Дубовик, директор бізнесу кормів для домашніх тварин Purina, Nestlé в Україні.

З початку 2022 року Purina в Україні суттєво розширила гуманітарну допомогу, охопивши всю Україну. Понад 2 000 тонн корму для котів і собак було передано притулкам, волонтерам і організаціям, що опікуються домашніми тваринами. Також Purina надає місячний запас корму людям, які беруть тварину з притулків-партнерів. Від 2022 року завдяки цій ініціативі понад 10 тисяч улюбленців отримали нові домівки.

Довідково:

Станом на сьогодні компанія Nestlé надала допомоги на суму понад 29 мільйонів швейцарських франків (1,5 млрд грн) у вигляді харчових продуктів і грошових внесків місцевим гуманітарним організаціям в Україні, зокрема реабілітаційним центрам Unbroken та Superhumans, допомога яким склала вже понад 58 млн грн. Лише за 2025 рік компанія передала на допомогу українцям понад 16 тис тонн продуктів харчування через партнерські благодійні фонди FoodFoundation, Food Bank, "Покрова", "З янголом на плечі", "Маленькі перемоги", "Формат 20", "БФ "Ми — браття, ми — українці" , "Добряк".