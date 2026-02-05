Благодійний вечір УКУ відбувся за підтримки лідера AgriTech компанії Агросем

31 січня 2026 року в столиці відбувся 18-й щорічний Вечір благодійності на підтримку Українського католицького університету (УКУ) — традиційний фандрейзинговий захід, що зібрав майже 200 друзів університету: благодійників, підприємців, дипломатів, державних управлінців, громадських та культурних діячів. Агросем, як один з лідерів українського агросектору та меценат стипендіальних програм УКУ, традиційно долучився до події, щоб підтримати розвиток української освіти.

Головна мета вечора — збір коштів на стипендії для студентів і викладачів, а також на розвиток критично важливих проєктів УКУ. За підсумками події було задекларовано понад 37 млн грн, які спрямують на ці цілі. "Ми не зупиняємося у нашому служінні Богові та Україні", — наголосив Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, під час заходу.

Традиційна частина програми — тихий мистецький аукціон, де представлено 52 твори провідних митців України та світу. Частину з них створено під час щорічного благодійного пленеру "На межі. Довіра". У межах аукціону та благодійної лотереї гості мали можливість підтримати університет і водночас стати власниками унікальних робіт.

Для Агросем участь у вечорі — це вклад у розвиток освіти та інтелектуального потенціалу країни. Компанія щорічно підтримує освітні ініціативи, зокрема стипендіальні програми та менторство для студентів аграрних і бізнес-спеціальностей, та з 2018 року виступає партнером УКУ у межах освітніх програм і благодійних ініціатив.

Окрім співпраці з УКУ, Агросем інтегрована в освітній екосистемі агросфери через участь у різних ініціативах:

UGEN та StudPoint — проєкти, що спрямовані на розвиток молодих фахівців.

AgriTech Hackathon та "Агрокебети" — майданчики для практичної взаємодії молоді з професійними викликами агротехніки.

"Ми віримо, що сильний бізнес — це не лише про прибуток, а й про людей, громади та країну, — коментує представник Агросем. — Наші співробітники, партнери та клієнти — це частина великої системи, яку ми разом будуємо щодня".

У сучасних умовах постійної трансформації аграрного сектору під впливом технологій, компанія Агросем розглядає людський капітал як ключовий фактор розвитку та забезпечення конкурентоспроможності. Інвестування в людей для компанії є не лише частиною стратегії, а й місією, що визначає її майбутнє і сприяє розвитку всієї галузі.