Бізнес та експерти критикують плани УЗ підняти тарифи на вантажні перевезення

АТ "Укрзалізниця" планує підвищити тарифи на перевезення вантажів на 37% і при цьому продовжує дотувати збиткові пасажирські перевезення за рахунок вантажних. Про це пише LB.ua в матеріалі "Тарифна гра: хто заплатить "Укрзалізниці" — держава чи бізнес?".

УЗ попередила, що без підвищення тарифів на вантажоперевезення компанія може зазнати фінансової дестабілізації вже восени 2025 року. Кризовий стан УЗ повʼязаний із падінням ВВП на 18%, руйнуванням промислових та енергетичних потужностей, скороченням посівних площ і споживання нафтопродуктів.

Бізнес-асоціації, депутати та експерти застерігають, що підвищення тарифів на вантажні перевезення вдарить по економіці, пропонуючи замість "латання дір" системну реформу галузі.

Доктор технічних наук, професор кафедри управління експлуатаційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту Андрій Прохорченко наголосив, що ключовим джерелом доходу для УЗ є експортна продукція: перевезення чорних металів дає 1,13 млрд грн прибутків, зерна — 0,84 млрд грн.

Збитковими, окрім пасажирських, є перевезення руди (-2,80 млрд грн), будматеріалів (-2,06 млрд грн) та вугілля (-1,21 млрд грн), цементу (-0,21 млрд грн). Намір підвищити тарифи для всіх вантажів він назвав простим рішенням, яке матиме негативні наслідки для ринку та спровокує інфляцію.

"Підвищення тарифів рано чи пізно буде. Але в першу чергу необхідно піднімати тарифи на збиткові вантажі, мінімум до рівня рентабельності, а це орієнтовно 25-30%. Прибуткові для перевізника вантажі, якщо індексувати, то не більше 5-7%, щоб не втратити корисну вантажну базу", — зазначив Прохорченко.

Голова аграрного Комітету ВРУ Олександр Гайду заявив, що підвищення тарифів на вантажні перевезення означає зростання вартості логістики для аграріїв з 18-20 доларів до 25-27 доларів за тонну. Особливо болісно це вдарить по малому і середньому агробізнесу, а також по виробниках із прифронтових регіонів.

"Для аграрного сектору, який залежить від світових цін і не може впливати на кінцеву вартість продукції, таке збільшення витрат є критичним. Українські аграрії не мають можливості закладати ці додаткові витрати у ціну товару — ми не працюємо на внутрішній монополізованій моделі, а на глобальному ринку, де ціноутворення визначає не виробник, а ринкова ситуація", — сказав Гайду.

Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) в офіційному зверненні до керівництва ВРУ, Бюджетного комітету та голів депутатських фракцій застерігла, що підвищення тарифів призведе до втрати вантажної бази УЗ, збільшить собівартість української продукції та знизить її конкурентоспроможність.

Натомість ЕВА закликала депутатів проголосувати в цілому за проєкт Закону №13439-3, ухвалений за основу в середині липня. Він містить норму про збільшення резервного фонду держбюджету, що дасть змогу передбачити додаткові кошти на термінові заходи подолання військової агресії, відновлення руху та підтримку ліквідності УЗ. Аналогічний лист керівництву Ради надіслала Рада директорів та компаній-членів Американської торговельної палати в Україні.