Бізнес готують до Єдиного ринку ЄС: ФРУ формує позицію підприємців на нарадах з урядом

Федерація роботодавців України підтримала ініціативу уряду започаткувати регіональні та секторальні консультації з бізнесом, які дозволять підприємствам з усієї країни долучитися до реформ та підготуватися до інтеграції в Єдиний ринок ЄС.

Діалог має відбутися протягом найближчих місяців у ключових для економіки галузях - металургії, сільському господарстві, енергетиці, транспорті, хімічній промисловості та фармацевтиці.

Про це йшлося під час Діалогу високого рівня "Економіка України на шляху до ЄС", який 1 жовтня у Києві зібрав представників уряду, парламенту, Європейського Союзу та держав-членів ЄС, а також експертні та бізнес-спільноти, включно з Федерацією роботодавців України, яка представляє інтереси близько 8000 підприємств, що у сукупності генерують 70% ВВП України і дають роботу понад 3 млн. людей.

У відеозверненні віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка зазначив, що Україна спільно з ЄС завершила масштабний процес скринінгу відповідності законодавства до acquis ЄС. Це був найшвидший скринінг серед країн-кандидатів, що підтверджує зацікавленість України у приєднанні.

До першого діалогу в Києві долучилися єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, міністерка Данії у справах Європи Марі Б’єрре та представники європейських дипломатичних установ. Вони підкреслили підтримку України та важливість продовження реформ.

Учасники від бізнес-спільнот наголосили: інформованість і впевненість підприємців у майбутньому є найкращим стимулом для розвитку економіки. Водночас інтеграція в Єдиний ринок ЄС, окрім нових можливостей, може створити й низку викликів для компаній, проте подальша передбачуваність і підвищення операційного рівня відкриває величезні можливості для розвитку.

Наразі Україна продовжує реформи та готує Національну програму адаптації законодавства до європейського права. Федерація роботодавців бере активну участь у цьому процесі: представляє позиції бізнесу на міжнародному рівні та готує аналітичні матеріали для переговорних груп від уряду.

Раніше ФРУ підготувала стратегічне дослідження, де окреслила ключові перспективи, загрози та виклики для українських компаній у процесі інтеграції.

До роботи було залучено підприємства з близько 40 галузей економіки. Презентація дослідження відбулася в червні цього року в Європарламенті та ключових директоратів Єврокомісії.

Для системної роботи над євроінтеграційним напрямом у складі ФРУ діє Комітет з європейської інтеграції під керівництвом Михайла Бно-Айріяна, який займається торговельно-економічним співробітництвом з ЄС та імплементацією європейських норм у законодавство України. Також Федерація бере участь у Діалозі високого рівня Україна-ЄС з питань промисловості.