Бізнес-бриф без вигаданих задач: на хакатонах Lytvyn Foundation підлітки розробляють IT-рішення

Благодійний фонд Lytvyn Foundation розвиває серію хакатонів Code The Future для підлітків 13–17 років, де учасники створюють ІТ-рішення з фокусом на AI під запит компанії, яка існує й працює на ринку.

Усе відбувається без жодних навчальних симуляцій: команди отримують реальний бриф від бізнесу, розробляють продукт і захищають його перед експертним журі. Хакатони організував та підтримує фонд харківського ІТ-підприємця і мецената Володимира Литвина.

Формат навмисно відрізняється від шкільних олімпіад і типових IT-курсів: учасники не розв'язують вигадані задачі, а отримують завдання від чинної компанії та працюють над продуктом, який бізнес може використати на практиці.

Від заявки до захисту продукту

Кожен хакатон серії Code The Future охоплює повний цикл: відбір, навчальний курс, командна робота над задачею і захист готового рішення. Учасники розподіляють ролі всередині команди, опрацьовують ідею, сценарій, технічне рішення та презентацію.

На першому хакатоні з майже півтисячі заявок до програми пройшли 193 підлітки, дванадцять команд дійшли до офлайн-фіналу в Києві. Журі в першу чергу оцінювало не технічну складність рішення, а його практичну цінність для бізнесу, якість AI-інтеграції та зручність UX.

Учасники команди, яка створила найкраще технологічне рішення, отримали сертифікати в інтернет-магазин комп'ютерних комплектуючих на 50 000 грн від фонду Володимира Литвина.

Хакатон як частина освітньої екосистеми

Code The Future від Lytvyn Foundation існує не окремо від інших проєктів фонду, а як частина ширшої системи підприємницької освіти для підлітків.

Флагманський проєкт фонду — школа онлайн-бізнесу MindCraft, через яку пройшли понад 300 молодих людей з різних регіонів України. Десятеро випускників отримали гранти від Литвина на розвиток власних проєктів. Ті, хто хоче продовжувати, долучаються до бізнес-клубу та бізнес-інкубатора з підтримкою експертів-практиків.

Володимир Литвин будує цю систему з принциповою умовою: усі проєкти фонду безплатні для учасників. Підприємницьке мислення, за його переконанням, треба формувати змалку, у тому віці, коли ще немає ані страхів, ані обмежень.