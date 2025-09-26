Бізнес без кордонів: коли українській компанії варто думати про міжнародну структуру

У сучасному світі бізнес не обмежується національними кордонами, a створення міжнародної корпоративної структури стає привілеєм не тільки великих компаній. Така структура допомагає не лише знизити витрати, але й захистити активи від ризиків, полегшити доступ до міжнародного фінансування та розширити ринки збуту.

Коли варто замислитись про міжнародну структуру?

Українським підприємцям слід розглядати перехід до міжнародної структури на етапах швидкого зростання або кризових ситуацій. Обмеження діяльності лише однією локальною компанією створює значні ризики для бізнесу.

По-перше, зростає ймовірність подвійного оподаткування, якого можна було б уникнути за допомогою реєстрації в юрисдикціях із діючими угодами про уникнення подвійного оподаткування.

По-друге, компанія може втратити частину клієнтів через банальні технічні бар’єри — неможливість оплачувати рахунки з-за меж ЄС або США. При досягненні певного фінансового обороту на рік з'являються певні ризики для бізнесу, а міжнародна структура дозволяє їх диверсифікувати.

Про міжнародну структуру також варто задуматись, якщо компанія планує залучати інвестиції. Бізнес, наприклад у ЄС, робить його привабливішим для західних інвесторів, спрощує відкриття рахунків у міжнародних банках і полегшує вихід на біржі. Нарешті, кризові сигнали: якщо податки "з'їдають" понад 25% прибутку, час задуматись про міжнародне масштабування.

" Міжнародна структура відкриває доступ до ринку нових клієнтів, інвесторів та технологій, що в свою чергу може стати додатковим джерелом фінансування та масштабування для бізнесу ", - підкреслює юристка міжнародного права та партнер компанії Flex Partners , Карина Пуканюк.

Як обрати та впровадити міжнародну структуру

Правильна юрисдикція може допомогти як розвинути бізнес, так і поховати його під горою бюрократії. І якщо керуватись принципом, що можна відкрити компанію будь-де, а згодом (коли бізнес виросте) вибрати кращу юрисдикцію, тоді слід заздалегідь зважити скільки фінансів, часу та зусиль вам буде вартувати те, чого можна було уникнути.

Для того, щоб правильно обрати юрисдикцію бізнесу, потрібно пройти своєрідний тест. В першу чергу визначіть ваші цілі та завдання, бізнес модель та основний цільовий ринок. Від цього залежить чи потрібна бізнесу операційна чи холдингова компанія. Якщо основні клієнти в Європі, то навряд потрібна американська компанія і навпаки.

Проаналізуйте національні вимоги щодо мінімального статутного капіталу: чи потрібен місцевий директор, акціонер чи секретар. Важливо зрозуміти, чи є в даній юрисдикції угода про уникнення подвійного оподаткування з цікавими для бізнесу країнами.

Після аналізу переходимо до наступних кроків реалізації:

Дослідження ринків і вибір юрисдикції.

Юридична реєстрація.

Податкова оптимізація.

Корпоративне врядування, банківські рахунки та звітність.

Фінансування та партнери.