БаДМ збільшує сплату податків: результати за 1 квартал 2025 року

Національний фармдистриб’ютор БаДМ зміцнює свій статус одного з найбільших платників податків у фармацевтичній галузі України. У компанії підкреслюють: попри повномасштабну війну, економічну нестабільність і логістичні виклики, усі податкові зобов’язання виконуються вчасно та в повному обсязі.

Понад 840 мільйонів гривень до бюджету: як БаДМ почав 2025 рік

За перший квартал 2025 року БаДМ перерахував до державного бюджету понад 840 мільйонів гривень. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024-го, на 62% більше, ніж у 2023 році, і вдвічі більше, ніж у 2022-му.

"У першому кварталі 2022 року, навіть попри можливість відтермінування чи часткової сплати через початок повномасштабного вторгнення, ми не скористалися жодними послабленнями. Це було принципове питання підтримки країни", — згадують фінансисти БаДМ.

З початку повномасштабного вторгнення компанія вже перерахувала 7,7 млрд гривень податків і зборів до державного бюджету.

Компенсація податків працівникам: реакція БаДМ на новий військовий збір

Крім стандартної сплати податків, БаДМ взяв на себе додаткове зобов’язання — компенсувати новий військовий збір працівникам. (З грудня 2024 року в Україні ставка збору зросла — з 1,5% до 5%.) Щоб уникнути зниження доходів своїх працівників, компанія у січні 2025 року підвищила оклади, фактично компенсуючи втрати.

Це рішення збільшило навантаження на бізнес: разом зі зростанням зарплат зросли нарахування на ЄСВ і ПДФО. Втім, у компанії заявляють, що це був прорахований крок — з огляду на необхідність збереження відчуття впевненості та стабільності у працівників. На це БаДМ щомісяця виділяє понад 5 млн грн.

Відповідальний підхід до кожного процесу — надійний бізнес

БаДМ виконує свої зобов’язання як перед державою — через сумлінну сплату податків, так і перед клієнтами — забезпечуючи надійне постачання медикаментів до аптек і медичних закладів, навіть на прифронтових територіях.

Компанія продовжує здійснювати логістику 3–5 разів на тиждень у небезпечні області: Донеччину, Харківщину, Херсонщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину, а також до інших громад, де тривають бойові дії та щодня лунають вибухи.

Водії компанії працюють в умовах підвищеного ризику — з урахуванням комендантських годин, обстрілів, зруйнованої інфраструктури та закритих доріг.

"Звичайно, водії мають певні страхи їхати туди, де небезпечно. Але розуміння того, що вони везуть ліки і що люди чекають на них, мотивує робити це щодня", — розповідає Олександр Кузнєцов , регіональний директор Центрального регіону ТОВ "БаДМ".

У час, коли український бізнес проходить справжнє випробування на стійкість, БаДМ демонструє: чесність, прозорість і людяність — важливі інструменти довготривалого розвитку.