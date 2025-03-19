"БаДМ" став першим фармдистриб’ютором України зі статусом АЕО-С

Компанія "БаДМ" першою серед фармацевтичних дистриб’юторів України отримала статус авторизованого економічного оператора (АЕО-С). Це підтверджує високу довіру митних органів і надає компанії важливі переваги, зокрема швидше митне оформлення та мінімізацію перевірок.

Що означає статус АЕО-С для "БаДМ"?

АЕО – це міжнародна програма, що спрощує митні процедури для компаній, які відповідають суворим вимогам до безпеки та прозорості бізнес-процесів. Отримання цього статусу надає низку переваг:

Прискорене митне оформлення товарів;

Зменшення перевірок завдяки автоматизованій системі управління ризиками;

Розмитнення без відвідування митного посту;

Використання спеціальних смуг руху на митних пунктах;

Право застосовувати національний логотип АЕО як знак довіри з боку митниці.

"Процес отримання статусу АЕО вимагав ретельної підготовки, залучення всіх департаментів Компанії та підтвердження відповідності митним стандартам. І саме злагоджена робота кожного дозволила нам досягти бажаного результату", – зазначила керівниця митного відділу "БаДМ" Анна Бережна.

Вплив на логістику та партнерів

Компанія вже користується низкою переваг статусу АЕО-С: першочергове митне оформлення, мінімізація перевірок завдяки автоматизованій системі митниці. Повноцінне застосування всіх можливостей, зокрема спрощеного "випуску за місцеперебуванням", планується з кінця квітня 2025 року після отримання необхідних дозволів від митниці.

Цей статус зміцнює довіру партнерів – виробників, аптек та медичних закладів, підтверджуючи відповідність "БаДМ" міжнародним стандартам контролю якості та безпеки продукції.

Нові можливості та відповідальність

Отримання статусу АЕО підтверджує, що "БаДМ" – надійний, прозорий та відповідальний партнер із чітко налагодженими бізнес-процесами. Оптимізація митних процедур дозволить скоротити витрати та час на доставлення товарів, що підвищить ефективність компанії та її конкурентоспроможність.

Водночас статус передбачає відповідність суворим стандартам безпеки та постійний контроль з боку митних органів. Законодавство передбачає можливість зовнішнього аудиту компанії у будь-який момент як українськими, так і міжнародними митними органами.

"Наша компанія завжди прагне до впровадження найкращих світових практик у сфері дистрибуції лікарських засобів. Отримання статусу АЕО-С – це підтвердження нашої відкритості, надійності та готовності працювати за найвищими стандартами міжнародної торгівлі", – прокоментував в.о. Генерального директора ТОВ "БаДМ" Дмитро Бабенко .

Статус АЕО-С дозволяє "БаДМ" зміцнювати позиції у фармдистрибуції, забезпечуючи ще вищий рівень сервісу для клієнтів і партнерів.