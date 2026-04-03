БаДМ — надійний тил і запорука стійкості для співробітників

Попри війну та нові виклики, один із провідних фармдистриб'юторів України — БаДМ — продовжує безперебійно забезпечувати ліками понад 18 тисяч аптек і медичних закладів майже по всій території країни, навіть у прифронтових районах. Водночас співробітники продовжують співпрацю з БаДМ навіть на тлі складних випробувань долі.

Там, де темрява і небезпека, турбота стає світлом

Оксана Маленок разом з командою БаДМ вже 15 років. Її професійний шлях розпочався з посади бухгалтера, а шість років тому вона стала економістом з праці компанії.

"У своїй роботі я завжди керуюся головним правилом: за кожною цифрою в розрахунках стоїть реальна людина, її праця та добробут родини", — ділиться Оксана Миколаївна.

Війна завдала Оксані Маленок особистих втрат. Її брат — один з багатьох Героїв, який віддав своє життя за світле майбутнє України. Майже 10 місяців ЗСУ тримали оборону міста Бахмут, яке здобуло славу "Фортеці". На жаль, саме тут загинув Сергій Миколайович Маленок.

На цьому випробування для родини Маленок не закінчилися. Окупанти почали просуватися до населених пунктів Дніпропетровщини, які межують із Донецькою областю. Оксана родом з одного із селищ Синельниківського району. Все родинне господарство заради безпеки вона була змушена евакуювати на Івано-Франківщину.

Протягом усього складного періоду життя Оксани Миколаївни компанія була поруч і стала для неї міцною опорою.

"Робота в БаДМ — це стабільність, якої так не вистачає в житті через війну. Я дуже вдячна керівництву за турботу, за можливість реалізації та за те, що маю змогу бути залученою до наближення нашої Перемоги!", — зазначає Оксана Маленок.

Непохитні серця великої війни

Попри ворожі удари, Дніпро щоденно підтверджує свій статус форпосту держави. Саме тут майже 6 років Євгенія Андрійко обіймає посаду складальника в колективі структурного підрозділу БаДМ.

Наприкінці 2023 року чоловік Євгенії став на захист Батьківщини. Воїн продовжує відстоювати свободу України на багатьох напрямках, серед яких були Куп'янський та Маріїнський.

"Я дуже сильно пишаюся своїм чоловіком і з нетерпінням чекаю кожної нашої зустрічі", — ділиться Євгенія Володимирівна.

Незважаючи ні на що, Євгенія залишається в БаДМ, адже в кожній складній ситуації компанія та команда ставали для неї вагомою підтримкою.

"Коли поруч з тобою є люди, з якими пройшла не одне випробування, — це додає сил. Ми не один рік працюємо пліч-о-пліч і завжди готові допомогти одне одному", — зазначає Євгенія Андрійко.

Коли вибір один — діяти

Медикаменти в умовах бойових дій — це стратегічно важливий ресурс, який рятує життя українських захисників і цивільних. Попри всі труднощі війни, БаДМ продовжує втілювати свою головну місію — турботу про здоров'я нації.