БаДМ демонструє стійкість під час війни: стабільна сплата податків та підтримка Сил Оборони України

За час повномасштабного вторгнення компанія БаДМ втратила значну частину своїх складських потужностей. Два великі хаби в Гостомелі та Полтаві були зруйновані у 2022–2023 роках, а у грудні 2025 року внаслідок масованої ракетно-дронової атаки повністю знищено аптечний склад у Дніпрі.

Незважаючи на виклики війни, один з найбільших національних фармацевтичних дистриб'юторів БаДМ не лише відновив основні операційні процеси та переформатував ланцюги постачання, а й продовжив у повному обсязі виконувати всі фінансові зобов'язання перед Країною, сплачуючи податки вчасно.

Як БаДМ долає виклики війни?

У 2025 році компанія перерахувала до державного бюджету майже 2,5 млрд грн. Загалом з початку повномасштабної війни БаДМ сплатив понад 10,5 млрд грн податків і зборів.

Фінансова відповідальність перед державою для БаДМ поєднується з активною підтримкою українських оборонців. Загальна сума допомоги у 2025 році перевищила 81 млн грн. Це включає:

· БПЛА та FPV-дрони різних типів — 600 шт.;

· Позашляховики, швидкі допомоги, баггі, мікроавтобуси — 80 шт.;

· Технічні засоби (РЕБ-системи, сіткомети, Starlink, зарядні станції, антени, ноутбуки, генератори та акумулятори) — 1 127 одиниць.

Підтримка українських захисників — це не лише стратегічне рішення, а ключова роль у зміцненні безпеки та стійкості Країни. Забезпечення сучасними дронами, технікою та зв'язком дозволяє військовим швидше реагувати на загрози, рятувати життя цивільних в тилу та ефективно виконувати бойові завдання на фронті.

Безперебійне постачання ліків в умовах бойових дій

Фармацевтичний дистриб'ютор БаДМ забезпечує ліками понад 18 000 аптек і медичних закладів по всій Україні. Аптечні склади європейського зразка працюють 24/7 у 10 регіонах країни.

Водії та експедитори БаДМ доставляють ліки до лінії бойових зіткнень на території, де багато місяців живуть під обстрілами, навіть у найгарячіших точках країни.