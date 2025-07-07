"Автомагістраль-Південь" завершує будівництво чергової лінії оборони на Донеччині

Компанія "Автомагістраль-Південь" повідомила, що завершує будівництво ще однієї стратегічно важливої лінії оборони на Донеччині.

"Про масштабність проєкту можуть свідчити величезні обсяги робіт та використаних матеріалів. З листопада минулого року на донецькому напрямку компанією доставлено і змонтовано понад 350 надійних залізобетонних споруд: командно-спостережні пункти, вогневі споруди, бліндажі та укриття. Влаштовано понад 1,6 тисяч тонн спеціальних металоконструкцій, використано 600 куб. метрів деревини. Облаштовано майже 13 кілометрів повністю перекритих та захищених від БПЛА ходів сполучення, а також виконано понад 10 кілометрів лінії військово-інженерних загороджень", - інформує пресслужба компанії.

В роботах приймало участь понад 500 працівників, залучалось понад 100 одиниць спеціальної техніки.

"Роботи виконувались під постійними ударами ворога. Напривеликий жаль, при виконанні робіт, двоє працівників "Автомагістраль-Південь" загинули. Десятки наших робітників отримали поранення. Ворожими БПЛА знищено майже десять одиниць техніки компанії. Ще десять одиниць значно пошкоджено – трактори, екскаватори, автокрани, вантажівки, автобуси, технічні автомобілі тощо. Буквально наприкінці минулого тижня російський Ланцет влучив в наш екскаватор. На щастя, оператору вдалось врятуватись", - розповідають в компанії.

За інформацію "Автомагістраль-Південь" сума завданої внаслідок обстрілів шкоди перевищує 50 млн грн., яка жодним чином компанії не компенсується.

Умовами контракту, йдеться у повідомлені, не передбачалась підвищена оплата праці за роботу в умовах бойових дій. Тому "Автомагістраль-Південь" довелось понад півроку самостійно здійснювати виплату робітникам відповідних премій та надбавок, а також за власний кошт забезпечувати лікування поранених працівників та допомогу родинам загиблих. Це ще мінімум 50 млн грн., які компанії також не компенсуються.