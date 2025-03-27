"Автомагістраль-Південь" сплатила рекордні 1,54 млрд грн податків

Сервіс Опендатабот опублікував рейтинг кращих компаній України 2025 року. У сфері будівництва перше місце зайняла "Автомагістраль-Південь" з часткою ринку 26,7%.

Оборот компанії за минулий рік склав 13,2 млрд грн, збільшившись на понад 60%.

Водночас, за інформацією "Автомагістраль-Південь", компаніями групи понад удвічі збільшена сплата податків. Обсяг відрахувань в бюджети всіх рівнів сягнув 1,54 млрд грн (+118 %).

Найбільш зріс податок на прибуток - до 773 млн грн (+220%). Сплачено 495 млн грн ПДВ ( + 76%).

"Автомагістраль-Південь" створила понад 600 нових робочих місць. Чисельність працівників зросла до майже 3,7 тис (+21%).

Компанія збільшила рівень зарплати працівників - фонд оплати праці збільшився до 748 млн грн (+ 55%). Відповідно зросли податки на зарплату -ЄСВ + ПДФО - склавши сукупно 270 млн грн (+55%).

"Компанія працює максимально прозоро. У нас високі зарплати, значно вище ніж в середньому у галузі. Процеси управління, обліку цифровізовані. Закупівля матеріалів та обладнання - через відкритий тендерний майданчик. Ми повністю відкриті. Чесно заробляємо - чесно сплачуємо всі податки. Зростання податкової бази і відповідно сплачених податків більше ніж у два рази зайве тому свідчення", - зазначив генеральний директор компанії Микола Тимофеєв.

"Автомагістраль-Південь" створена у 2004 році. Вже багато років компанія є лідером українського ринку інфраструктурного будівництва. Має найбільшу мережу виробничих баз та майже 3 тис. одиниць техніки. Спеціалізується на будівництві, ремонті та експлуатаційному утримання автошляхів. Будівництві аеропортів, гідротехнічних споруд, штучних споруд (мостів, шляхопроводів, тощо).

Під час війни "Автомагістраль-Південь" реалізувала низку проєктів захисту енергооб’єктів, відновила понад 30 мостів, побудувала новий магістральний водогін Кривого Рогу. Створила десятки кілометрів ліній оборони на Покровському напрямку з повним перекриттям траншей. Компанія експлуатує понад 10 тис. км автошляхів. Значну частину зароблених коштів підприємство направляє на підтримку ЗСУ – з початку війни сума допомоги складає понад 600 млн грн.

"Автомагістраль-Південь" реалізує проєкти не лише в Україні, з 2019 працює у Молдові на проєктах з фінансуванням ЄБРР, з 2023 року вийшла на ринок Румунії, де нещодавно виграла величезний тендер і має цього року розпочати масштабний проєкт будівництво нової швидкісної автотраси.