"Автомагістраль-Південь" співпрацюватиме з італійським гігантом Webuild

На URC2025 у Римі одна з найбільших українських будівельних компаній "Автомагістраль-Південь" підписала меморандум про співпрацю з італійським концерном Webuild. Про це повідомляє пресслужба компанії.

""Автомагістраль-Південь" обрана італійською стороною у якості стратегічного партнера з відновлення України. Ми єдина українська компанія, яка представляла будівельну галузь країни на Форумі відновлення у Римі. На полях заходу представники "Автомагістраль-Південь" в присутності віце-прем’єр-міністра Олексія Кулеби, міністра закордонних справ Італії Antonio Tajani, голови Державного агентства відновлення Сергія Сухомлина підписали два меморандуми з провідним італійським концерном з будівництва інфраструктури Webuild", - йдеться у повідомлені.

Меморандуми передбачають співпрацю у реалізації великих інфраструктурних проєктів у різних регіонах України. Міжнародні партнери залучають фінансування, забезпечують проєктування, супровід, надають технології – "Автомагістраль-Південь" забезпечує реалізацію.

"Автомагістраль-Південь" співпрацює з Webuild з 2023 року. В Румунії компанії спільно приймають участь у тендерах на будівництві інфраструктури. Італійські партнери займають приблизно 10% місцевого ринку – один з найбільш знакових проєктів Webuild в Румунії – новий міст через Дунай.

Між тим, Webuild працює по всьому світу – від Катару до Каліфорнії. Портфель замовлень компанії за 2024 склав 63 млрд євро, чисельність працівників досягла 93 тисяч.

Ще один меморандум підписаний "Автомагістраль-Південь" з провідною італійською інжиніринговою компанією Technital, яка проєктує об’єкти та супроводжує будівництво інфраструктури у різних країнах світу.

"Італія готова допомагати Україні в реалізації великих інфраструктурних проєктів шляхом кооперації між провідними українськими та італійськими компаніями. Італійські колеги мали змогу оцінити нашу роботу в Румунії та інших країнах, обравши саме нашу компанію у якості стратегічного партнера. Підписання меморандумів є свідченням довіри до "Автомагістраль-Південь" з боку міжнародних партнерів України та визнання європейського рівня роботи компанії", - заявив генеральний директор "Автомагістраль-Південь" Микола Тимофеєв.

Нагадаємо, "Автомагістраль-Південь" реалізує контракти в Україні на кошти ЄБРР (капремонт траси М-09 на Львівщині), а також великі проєкти в Молдові та Румунії. Зокрема, в Молдові компанія цього року завершує будівництво 8,5-кілометрового обходу міста Вулканешти. Нова дорога стане частиною траси М3 "Кишинів-Комрат-Джурджулешти-кордон з Румунією" (км+0+000 - км 8+580). Обхід з’єднує новозбудовані ділянки М-3, які "Автомагістраль-Південь" здала в експлуатацію у 2022-2023 роках. Нещодавно будівництво відвідала президентка Республіки Молдова Майя Санду та подякувала компанії за якісну роботу.