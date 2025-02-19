"Аврора" відкрила розподільчий центр, який відновила після російських обстрілів

Мережа мультимаркетів "Аврора" відкрила розподільчий центр площею понад 7 000 кв. м у Стоянці Київської області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що це перший етап масштабного інвестиційного проєкту, спрямованого на відновлення логістичного комплексу West Gate Logistic, що зазнав руйнувань під час ворожих обстрілів.

Розподільчий центр на початковому етапі обслуговуватиме 150 магазинів у Києві та Київській області. Протягом кількох місяців цей показник збільшиться до 250 торгових точок, повідомляють в мережі.

Також "Аврора" працює над розширенням інших логістичних об'єктів. Зокрема, до кінця лютого 2025 року завершиться масштабування розподільчого центру у Львові — склад переїде з 9 000 на 20 000 кв. м.

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