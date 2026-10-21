Avesterra Group представила новий дизайн пакування курятини бренду "Епікур"

Український агрохолдинг Avesterra Group оновив пакування курятини бренду "Епікур". У новому дизайні збільшили прозору частину, спростили графічне оформлення та виразніше подали ключові характеристики продукту. Головна зміна – більше відкритого простору, через який покупець може роздивитися курятину ще до покупки. Порівняно з попереднім пакуванням, прозора частина стала більшою, а графічні елементи залишають більше уваги самому продукту.

Оновлення також стосується подання інформації. Назва бренду та основні характеристики отримали чіткіші акценти. На пакуванні зберегли впізнаваний зелений колір "Епікуру", розмістили логотип Avesterra Group та позначення "Українська якість". Мета змін – допомогти покупцеві швидше зорієнтуватися біля полиці: побачити продукт, впізнати бренд і знайти важливу для вибору інформацію.

"Ми хочемо, щоб покупець міг добре роздивитися курятину ще до покупки та легко знайти основну інформацію про неї. Саме тому в новому пакуванні "Епікуру" збільшили прозору частину й зробили дизайн простішим. За цим продуктом стоїть щоденна робота нашої команди: від підготовки пташників і контролю кормів до переробки та доставки. Оновлене пакування допомагає нам показати результат цієї роботи", – зазначає операційний директор Avesterra Group Андрій Бурко .

"Епікур" – бренд курятини Avesterra Group із птиці, вирощеної без антибіотиків та гормонів росту. Цей підхід передбачає послідовну роботу на всіх етапах вирощування: від відбору постачальників курчат і підготовки пташників до контролю кормів, води та стану поголів'я. Компанія використовує корми власного виробництва, формує рецептури відповідно до віку птиці та контролює сировину.

У пташниках підтримують необхідний мікроклімат, а ветеринарний супровід і лабораторні дослідження доповнюють щоденний виробничий контроль. Оновлене пакування робить продукт більш видимим для споживача та допомагає зрозуміло представити характеристики, які лежать в основі бренду "Епікур".

Більше про усвідомлений вибір курятини – у "Гайді щоденної кухні", спільному спецпроєкті "Української правди. Життя" та Avesterra Group. У ньому розповідають, на що звертати увагу в магазині, чому важливо знати виробника, як правильно зберігати м'ясо та що приготувати для різних нагод. На прикладі оновленого пакування "Епікуру" гайд також пояснює, як прозора упаковка допомагає роздивитися продукт ще біля полиці. Переходьте до гайду, користуйтеся практичними порадами та обирайте рецепти для свого щоденного меню.

Avesterra Group – українська група компаній у галузі птахівництва та агропереробки. Її виробничий цикл охоплює вирощування птиці, переробку та логістику. Виробничі потужності розташовані на Волині. У портфелі компанії – бренди "Епікур", "Чебатурочка" та Delika.