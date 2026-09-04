Астарта відзначила 20 років з моменту IPO на Варшавській фондовій біржі

Астарта, український вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, відзначила 20 років з моменту виходу на Варшавську фондову біржу. У серпні 2006 року вона першою серед українських компаній здійснила IPO на біржі, започаткувавши новий етап свого розвитку.

Ювілей компанія відзначила у Варшаві церемонією відкриття торгів та бізнес-форумом за участю представників біржі, акціонерів і фінансових та бізнес-партнерів.

За цей час Астарта суттєво розширила та диверсифікувала свій бізнес. Сьогодні компанія працює у рослинництві, цукровому виробництві, молочному тваринництві, переробці сої, біоенергетиці та логістиці. Публічний статус став основою довгострокової роботи Астарти з міжнародними фінансовими інституціями.

"Сьогодні річний оборот Астарти становить близько пів мільярда євро — у десять разів більше, ніж на момент лістингу. IPO стало одним із найважливіших стратегічних рішень в історії компанії — воно відкрило нам доступ до європейського ринку капіталу та визначило модель розвитку Астарти як публічної компанії", — зазначив Віктор Іванчик, засновник, мажоритарний акціонер та генеральний директор Астарти.

Важливою складовою успіху Астарти на Варшавській фондовій біржі є довіра інвесторів, які ставали акціонерами компанії протягом цих 20 років та разом із нею переживали ринкові підйоми та спади. Серед найбільших інвесторів Астарти — світові та польські інституційні фонди. Така довгострокова присутність свідчить про їхню довіру до компанії та її команди. Водночас вихід на IPO у 2006 році дав змогу Астарті не лише залучити міжнародний капітал для розвитку бізнесу, а й стати важливою ланкою між українським бізнесом та європейським ринком капіталу.

" 20-річна присутність Астарти на Варшавській фондовій біржі є визначним прикладом того, як довгострокова прихильність до прозорості, належного корпоративного управління та відкритого діалогу з інвесторами може створювати довгострокову цінність навіть у найскладніших обставинах. Як перша українська аграрна компанія, що вийшла на лістинг біржі, Астарта допомогла побудувати важливий міст між українським бізнесом та європейськими ринками капіталу. Відзначаючи цю річницю, ми також визнаємо ширше значення міцних зв'язків між ринками капіталу Польщі та України. Прозорі та стійкі компанії відіграватимуть важливу роль в економічному відновленні України, а публічні ринки можуть допомогти поєднати довгострокові інвестиційні можливості з внутрішнім та міжнародним капіталом", — відзначив Міхал Кобза, член Правління Варшавської фондової біржі.

Сьогодні, попри повномасштабну війну, Астарта продовжує інвестувати в розвиток агропереробки, технології, цифровізацію та енергетичну стійкість. Компанія зберігає статус публічної та продовжує працювати над зміцненням бізнесу, виконуючи свої зобов'язання перед акціонерами, партнерами, працівниками та державою.