Аналітика даних Агросем підвищує врожайність і економить до 25 тис. євро з 1000 га

Дані як рушій реальних змін у сучасному сільському господарстві

Агросем як офіційний дистриб'ютор John Deere в Україні провела випробування технологій автоматизації HSA/GSA на полях своїх клієнтів у Тернопільській області. При порівнянні оброблених 2059 га комбайни з автоматизацією показали +25% до швидкості збирання, +3% до результату врожайності за рахунок зменшення втрат та значну економію на пальному. Мовою фінансів, за умовними розрахунками загальна економія може скласти до 25 тис. євро з кожної 1000 га за сезон.

"Для нас важливо не просто привозити в Україну інновації — ми маємо довести їхню реальну цінність саме тут, в наших полях. З 2022 року українські фермери працюють у надскладних умовах, і кожна інвестиція має бути виправданою. Тому наша мета — не лише знайомити їх із технологіями, а показувати результат у цифрах економії ресурсів та стабільності врожаю", — зазначає Вадим Ковальчук, Керівник відділу точного землеробства Агросем.

Саме тому дані вже перетворилися на ключовий ресурс сучасного бізнесу. Зокрема, за оцінками дослідження Agriculture Analytics Market від Grand View Research, глобальний ринок аграрної аналітики був оцінений у USD 6,49 млрд у 2024 році і прогнозується зрости до USD 14,22 млрд до 2030 року (CAGR ≈ 14,4 %). Аналітика стає масовим трендом у сільському господарстві.

Агросем системно впроваджує важливі зміни:

Більше даних із полів: сенсори, дрони, супутники.

Заміщення "просто збору даних" на прийняття рішень на їхній основі: все популярнішими стають запити клієнта на прогнозування врожайності, оптимізація добрив, управління ризиками.

Більше фокусу на ефективність і сталий розвиток — все більша доля рішень для агрогосподарств враховують принципи сталого розвитку на основі точних даних.

John Deere, як світовий лідер агротехніки та обладнання, вже кілька років формує майбутнє цієї революції. Її рішення Harvest Settings Automation (HSA) та Ground Speed Automation (GSA) — це приклад того, як агросектор переходить від створення більших, потужніших машин до фундаментального зсуву у способі виробництва продуктів харчування.

В цих технологіях закладена проста, але геніальна логіка: дані керують процесом у режимі реального часу. Комбайн постійно зчитує показники — від вологості до кількості втрат — і змінює налаштування, не чекаючи команди оператора.

HSA інтегрується з іншими цифровими рішеннями John Deere — зокрема з Ground Speed Automation (GSA), яка автоматично регулює швидкість руху залежно від навантаження, та з Operations Center, що збирає всі дані з техніки в єдину хмарну платформу.Тобто маємо не просто механічний процес, а замкнуту аналітичну екосистему, яка самостійно себе регулює.

У масштабних польових випробуваннях з 29 комбайнами S7 на площі 3571 га компанія John Deere продемонструвала 20% збільшення продуктивності, і, як зазначають у компанії: "Це як отримувати один додатковий день збору врожаю кожні п'ять днів".

У сфері агробізнесу "точне землеробство" (precision agriculture) допомагає аграріям приймати рішення на основі цифрових даних, а не лише інтуїції. Це вже не просто GPS-навігація чи автоматичне керування — це комплексна система, яка збирає, аналізує та синхронізує інформацію з техніки, полів і метеосервісів. Завдяки цьому кожен гектар стає набором показників, якими фермер може керувати. Компанія Агросем пропонує клієнтам повний спектр послуг: від рішень із точного землеробства до трейдингу та логістики разом із MOST Logistic.

Ферми з великою кількістю даних швидше отримують користь від аналітики: вона допомагає визначити, які ділянки удобрювати, коли почати жнива для мінімізації втрат і як налаштувати техніку для різних полів. Як зазначають в Агросем, до 2030 року найбільшу частку ринку займуть аналітичні рішення, що дозволяють управляти операціями та приймати рішення в реальному часі.