"Акордбанк" оголосив про партнерство з футбольним клубом "Полісся"

"Акордбанк" та футбольний клуб "Полісся" — бронзовий призер Української Прем'єр-ліги сезону 2025/2026 — розпочинають партнерство задля розвитку українського спорту та втілення спільних ініціатив.

В основі співпраці — довіра, відповідальність і спільне прагнення до нових вершин в Україні та на міжнародній арені.

"Футбол — це більше, ніж спорт. Це командна робота, дисципліна, відповідальність і прагнення до перемоги. Саме ці принципи близькі й "Акордбанку". Вже понад 18 років ми будуємо довірчі відносини з клієнтами, надаючи надійні, прості та професійні фінансові рішення для бізнесу й населення.

Ми раді підтримувати клуб, який демонструє амбітність, характер і прагнення досягати найвищих результатів. Переконані, що це партнерство стане міцною основою для нових досягнень — як на футбольному полі, так і за його межами", — зазначив Олексій Руднєв, Голова Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК".