"Акордбанк" оголосив про партнерство з футбольним клубом "Полісся"
"Акордбанк" та футбольний клуб "Полісся" — бронзовий призер Української Прем'єр-ліги сезону 2025/2026 — розпочинають партнерство задля розвитку українського спорту та втілення спільних ініціатив.
В основі співпраці — довіра, відповідальність і спільне прагнення до нових вершин в Україні та на міжнародній арені.
"Футбол — це більше, ніж спорт. Це командна робота, дисципліна, відповідальність і прагнення до перемоги. Саме ці принципи близькі й "Акордбанку". Вже понад 18 років ми будуємо довірчі відносини з клієнтами, надаючи надійні, прості та професійні фінансові рішення для бізнесу й населення.
Ми раді підтримувати клуб, який демонструє амбітність, характер і прагнення досягати найвищих результатів. Переконані, що це партнерство стане міцною основою для нових досягнень — як на футбольному полі, так і за його межами", — зазначив Олексій Руднєв, Голова Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК".
"Нам дуже приємно розпочати співпрацю з "Акордбанком". Упевнений, що наше партнерство стане платформою для багатьох успішних проєктів, які принесуть користь і клубу, і нашим уболівальникам. Ласкаво просимо до зграї. Сила — у зграї!" — підкреслив Олександр Денисов, комерційний директор ФК "Полісся".️
Партнерство "Акордбанку" та футбольного клубу символізує початок нового етапу, у якому фінансова надійність поєднується зі спортивним характером, а спільні цінності стають основою для нових можливостей, яскравих ініціатив і майбутніх перемог.
Футбол об'єднує. Партнерство підсилює. Разом — до нових перемог.