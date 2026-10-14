Ajax Systems покриє повну вартість навчання в KSE для 20 студентів із родин захисників України

Ajax Systems долучилася до стипендійної кампанії Київської школи економіки (KSE). Компанія профінансує повний цикл навчання на бакалаврських і магістерських програмах для 20 студентів, які вступили до університету цього року. Гранти отримали діти загиблих військовослужбовців, військовополонених і зниклих безвісти захисників, а також учасники бойових дій і їхні діти.

"Найкраща шана нашим захисникам — це турбота про них та їхніх дітей. Ми хочемо дати їм можливість здобути якісну освіту й розвиватися в Україні. Саме тому ми підтримуємо навчання в KSE. Освіта — це одна з найкращих інвестицій у майбутнє. Чим більше сильних фахівців ми допоможемо підготувати сьогодні, тим більше людей зможуть завтра створювати нові компанії, технології та рішення в Україні", — Олександр Конотопський, засновник та голова наглядової ради Ajax Systems .

Підтримка стипендійної кампанії є продовженням стратегічного партнерства. Раніше Ajax Systems, KSE Foundation та KSE University підписали меморандум про співпрацю задля розвитку технологічної освіти в Україні. Компанія стала першим українським корпоративним партнером Інженерної школи KSE та долучилася до Career Day 2026 у Київській школі економіки. Нова ініціатива Ajax Systems створює додаткові можливості для талановитої молоді, військових і ветеранів, щоб здобути якісну освіту та реалізувати свій потенціал в Україні.

"Доступ до якісної освіти — це стратегічне питання для України. Завдяки підтримці Ajax Systems 20 дітей наших захисників і захисниць, а також самих захисників України зможуть навчатися в KSE незалежно від фінансових бар'єрів. Ми вдячні Ajax Systems за те, що компанія долучається до цього не ситуативно, а на роки вперед, дає студентам відчуття стабільності й віри в них", — Світлана Денисенко, виконавча директорка KSE Foundation.

Від початку повномасштабного вторгнення KSE системно працює над тим, щоб талановиті українці не втрачали доступ до передової освіти. Стипендійна кампанія Київської школи економіки обʼєднує бізнес, випускників і благодійників навколо спільної мети — зберігати та зрощувати людський капітал.

Ajax Systems реалізує співпрацю з KSE в межах власної освітньої екосистеми Ajax Next, метою якої є системний розвиток технічної освіти в Україні. У межах цієї ініціативи Ajax Systems оснащує сучасні лабораторії в провідних закладах вищої освіти, створює навчальні програми, підтримує студентські олімпіади й хакатони та дає молоді можливість відвідувати ключові світові технологічні події, зокрема Consumer Electronics Show (CES) у США.

Про KSE University

KSE University — провідний приватний університет в Україні, що готує конкурентоспроможних фахівців у сферах економіки, бізнесу, IT, інженерії, права, публічного управління, психології, даних і штучного інтелекту. Навчальний заклад надає освіту міжнародного рівня, яка поєднує академічну досконалість із практичними можливостями для майбутніх лідерів. KSE University був заснований в 1996 році. В університеті навчається понад 1700 студентів різних рівнів навчання на 5 факультетах, де діє 21 академічна програма.

Про Ajax Systems

Ajax Systems — міжнародна технологічна компанія та найбільший у Європі виробник охоронних систем. Продуктам Ajax довіряють уже понад 4,5 мільйони кінцевих користувачів і 330 тисяч PRO-користувачів у більш ніж 180 країнах. Компанія пропонує комплексні рішення для захисту житлових і комерційних об'єктів різного масштабу. Нині портфоліо Ajax налічує 280 пристроїв для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки та комфорту й автоматизації.