Ajax Systems підтримає консерваційні роботи Мистецького арсеналу після російського удару

Ajax Systems, міжнародна технологічна компанія та найбільший виробник систем безпеки в Європі, профінансує протиаварійні та невідкладні роботи з консервації пам'ятки архітектури національного значення "Старий арсенал", що належить до комплексу будівель Мистецького арсеналу. Пам'ятка постраждала внаслідок атаки російського дрона 15 червня 2026 року. Підтримка компанії дозволить захистити пошкоджену будівлю від подальшого руйнування та створити необхідні умови для наступних етапів реставрації.

15 червня російський дрон влучив у головну будівлю Мистецького арсеналу. Унаслідок атаки виникла пожежа, що тривала кілька годин. Було пошкоджено близько 2000 квадратних метрів даху й двох верхніх поверхів будівлі, частину лівого крила та панорамні вікна на третьому поверсі. Вода після гасіння пожежі завдала збитків від даху до підвалу будівлі Старого арсеналу.

Колекцію Мистецького арсеналу вдалося убезпечити — жоден твір мистецтва не постраждав. Водночас сама памʼятка національного значення потребує тривалих робіт із консервації і реставрації.

Першим кроком стали обстеження: архітектурно-реставраційні, технічного стану, хіміко-технологічні, — які дали науково обґрунтовану базу для розробки науково-проєктної документації. Наступний крок — протиаварійні та консерваційні роботи, які дозволять захистити пам'ятку на період розробки науково-проєктної документації з детальними інструментальними обстеженнями та проєктом реставрації. Тепер до убезпечення памʼятки долучається Ajax Systems, яка бере на себе фінансування невідкладних консерваційних робіт.

"Ми надзвичайно вдячні й пишаємося співпрацею з Ajax Systems. Це саме той відповідальний український бізнес, про який в Україні мріяли десятиліттями. Увага бізнесу до культурної спадщини дає їй справжній шанс на збереження і процвітання, а нам усім на те, що українці більше ніколи не втратять пам'ять про здобутки своєї культури. Підтримка з боку Ajax Systems додає мені оптимізму не лише щодо Старого арсеналу, але й щодо майбутнього української культури в цілому" , — зазначає генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта .

Культура та збереження історичної спадщини — один із ключових напрямків соціальної відповідальності Ajax Systems, поряд із підтримкою освіти. Фінансування консервації Старого арсеналу повністю відповідає цій місії, адже поєднує захист провідної культурної інституції та порятунок пам'ятки архітектури національного значення.

"Захист — одна з ключових експертиз Ajax Systems. Ми створюємо технології, які дбають про безпеку людей і те, що для них важливо. Українська культура — саме така цінність. Тому для нас природно долучатися до її збереження. Фінансуючи консервацію Старого арсеналу, ми робимо конкретний крок, щоб зупинити його руйнування і зберегти цю унікальну пам'ятку для майбутніх поколінь" , — говорить Олександр Конотопський , засновник та голова наглядової ради Ajax Systems.

Мистецький арсенал продовжує працювати над реставрацією будівлі та залученням ресурсів для наступних етапів. Це тривалий процес, який потребує послідовної роботи, експертизи й партнерства між різними інституціями, міжнародними організаціями, українським бізнесом і суспільством.

Підтримка Ajax Systems дає змогу зробити ще один конкретний крок у цьому процесі — законсервувати пошкоджену частину даху та захистити Мистецький арсенал від подальшого руйнування.

Про Мистецький арсенал

Мистецький арсенал є флагманською українською інституцією культури, яка у своїй діяльності інтегрує різні види мистецтва — від сучасного мистецтва, нової музики й театру до літератури та музейної справи.

У проєктах Мистецького арсеналу порушуються й дебатуються питання, важливі для суспільства, надається простір для вільного творення щодо майбутнього й осмислення минулого.

Про Ajax Systems

Ajax Systems — це міжнародна технологічна компанія та найбільший у Європі виробник охоронних систем. Продуктам Ajax довіряють уже понад 4,5 мільйони кінцевих користувачів і 330 тисяч PRO-користувачів у більш ніж 180 країнах. Компанія пропонує комплексні рішення для захисту житлових і комерційних обʼєктів різного масштабу. Нині портфоліо Ajax налічує 280 пристроїв для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки та комфорту й автоматизації.