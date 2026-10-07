Ajax Systems обладнала ведмежий притулок "Біла скеля" системою відеоспостереження

Ajax Systems підтримала ведмежий притулок "Біла скеля" — проєкт Благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Збережи дикість"". Компанія встановила на території систему відеоспостереження, яка допомагає команді контролювати простір і дбати про безпеку мешканців.

Ведмежий притулок "Біла скеля" розташований у селі Чубинському поблизу Києва. Це прихисток і центр реабілітації для ведмедів і вовків, які постраждали від людської недбалості чи жорстокості. Наразі тут мешкають двоє колишніх циркових ведмедів: бурий ведмідь Синочок і тянь-шанська бура ведмедиця Чада, а також четверо вовків, серед яких вовкособака Німфадора.

Ajax Systems встановила у "Білій скелі" шість дротових камер Ajax Superior BulletCam HLVF. Камери обладнані гібридним підсвічуванням з інфрачервоним та білим світлом для чіткої нічної зйомки, а також вбудованим штучним інтелектом, що розпізнає людей, тварин і транспорт. Завдяки відеореєстратору Ajax NVR увесь архів зберігається централізовано, а переглядати відео наживо чи шукати потрібний фрагмент можна просто через застосунок Ajax. Для команди притулку система стала додатковим інструментом нагляду за територією. Тепер працівники можуть дистанційно стежити за ключовими зонами об'єкта в реальному часі й за потреби переглядати архівні відеозаписи.

"Зазвичай, коли ми говоримо про технології Ajax, маємо на увазі захист людей, їхніх домівок і бізнесу. Але є місця, де захист потрібен тим, хто не може подбати про себе самостійно. У "Білій скелі" це врятовані тварини, за якими щодня доглядає команда притулку. Для нас важливо, що технології Ajax можуть допомагати контролювати ситуацію на території притулку й підтримувати людей, які опікуються його мешканцями".

Валентин Гриценко

Директор з маркетингу Ajax Systems

"Співпраця з Ajax Systems для нас справді важлива. Встановлення системи відеоспостереження — це новий рівень менеджменту притулку, який раніше був для нас недосяжним. Сам факт такої підтримки свідчить про соціальну відповідальність бізнесу та готовність долучатися до створення кращих умов для тварин".

Марина Шквиря

Координаторка проєктів фонду "Збережи дикість"

Окрім реабілітаційної роботи, притулок проводить просвітницькі заходи. Відвідувачі можуть завітати за графіком в теплий сезон на екскурсію у супроводі гіда, а цілорічно на індивідуальну екскурсію "У гості до вовків" від зоологині Марини Шквирі, де можна дізнатися більше про поведінку хижаків та побачити їх у природному вольєрі. Гостей приймають за попереднім записом у групах до 10 осіб, а на території діють чіткі правила для спокою та безпеки тварин.

Про Ajax Systems

Ajax Systems — міжнародна технологічна компанія та найбільший у Європі виробник охоронних систем. Продуктам Ajax довіряють уже понад 4,5 мільйони кінцевих користувачів і 330 тисяч PRO-користувачів у більш ніж 180 країнах. Компанія пропонує комплексні рішення для захисту житлових і комерційних обʼєктів різного масштабу. Нині портфоліо Ajax налічує 280 пристроїв для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки та комфорту й автоматизації.

Про фонд "Збережи дикість"

Благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд "Збережи дикість"" був заснований у 2018 році. Організація працює над збереженням дикої природи та розвитком відповідального ставлення до диких тварин. Серед основних напрямів діяльності — порятунок і реабілітація диких тварин, протидія експлуатації та жорстокому поводженню, просвітницька робота, а також участь у розробленні законодавства щодо охорони довкілля та утримання диких тварин.

Про притулок "Біла скеля"

"Біла скеля" — центр порятунку та реабілітації диких тварин, створений БО "Міжнародний благодійний фонд "Збережи дикість"". Центр рятує та реабілітує тварин, які постраждали від жорстокого поводження та експлуатації людьми, і створює для них безпечні умови життя. Наразі у притулку живуть двоє колишніх циркових ведмедів і четверо вовків.