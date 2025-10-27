AI and Law: маркетинг без ризиків. Презентація юридичного гайда з використання ШІ

Нещодавно відбувся експертний воркшоп, присвячений актуальним питанням правового регулювання об'єктів, створених за допомогою ШІ в Україні. Під час заходу, Ліза Якнюнас, Chief AI Officer Havas Village та Марина Костенко, незалежна юридична консультантка Havas Village, обговорили поточний стан законодавства, майбутні кроки у сфері регулювання, а також практичні рекомендації для користувачів і бізнесу.

Поточний стан законодавства та його перспективи

Зараз в Україні немає комплексного законодавчого регулювання ШІ. Є лише стаття 33 Закону "Про авторські права та суміжні права", яка регулює право особливого роду для об'єктів, створених комп'ютерною програмою без участі людини.

Планується, що закон про регулювання ШІ, який базуватиметься на законі Євросоюзу, буде розроблений та впроваджений до 2026 року.

До появи нового закону ключовим джерелом інформації є Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифра). На сайті Мінцифри доступна дорожня карта, новини та рекомендації для різних сфер, включаючи авторське право, рекламу та маркетинг.

Ці рекомендації не є нормативними актами, а бачення Мінцифри, які визначають базові принципи, зокрема:

недопущення порушення прав людини;

дотримання принципів демократії під час використання ШІ.

При Мінцифрі було створено спеціальний комітет, який займається питаннями регулювання, щоб бізнес мав час адаптуватися до нових норм.

Ключові принципи авторського права та ШІ

Фундаментальний принцип, спільний для України, ЄС та США: Лише людина може бути автором твору.

ШІ є навченою системою, а не суб'єктом творчої діяльності, тому його результати не вважаються оригінальними творами.

Дві категорії ШІ-створених об'єктів:

ШІ як інструмент

Людина самостійно створює об'єкт, використовуючи ШІ лише як допоміжний інструмент (наприклад, для корекції кольору чи стилю). У цьому випадку основна творча роль належить людині. ШІ як самостійний творець

Об'єкт створений повністю ШІ без участі людини. Такі об'єкти отримують право особливого роду .

Проблема градації та українська практика

Чіткої юридичної градації участі людини у створенні ШІ-об'єкта не існує — ні в Україні, ні в ЄС, ні в США. Поняття "створений без участі людини" залишається розмитим, адже навіть мінімальне введення промту — це форма участі.

"ШІ — це не магія, а інструмент. Він не створює ідею з нуля, а допомагає її підсилити. І саме від тебе залежить, чи результат буде унікальним, чи лише згенерованим шаблоном. Наше завдання — навчитися правильно промптити, коригувати, осмислювати", – Ліза Якнюнас, Chief AI Officer Havas Village.

У разі спору користувачу важливо:

довести свою творчу участь (наприклад, через оригінальний промт або значну зміну згенерованого матеріалу);

надати приклади редагування чи розвитку ідеї, створеної ШІ.

Приклади з української практики:

В Україні вже зареєстровано три збірки, де тексти написані людиною, а ілюстрації створені ШІ:

дитяча книжка;

серія листівок;

збірка віршів про війну.

Право зареєстроване на збірку, а не на ШІ-згенеровану її частину. Реєстраційний орган наразі проводить роз'яснювальні семінари та розробляє підходи до цього питання.

Право особливого роду: майнові та немайнові права

Об'єкти, створені повністю ШІ, мають особливе регулювання:

Немайнові права (авторство, псевдонім) – відсутні. Ніхто не може назвати себе автором.

Майнові права (користування, продаж, дозвіл на використання) – такі ж, як і у звичайних творів.

Строк охорони – 25 років , відповідно до мінімуму Бернської конвенції.

Відповідальність та ліцензійні умови

Основний принцип: Якщо ти людина — ти несеш відповідальність.

"Загалом ШІ-сервіси не беруть на себе юридичної відповідальності. Вона завжди залишається за користувачем. Тому важливо розуміти ліцензійні умови й перевіряти все, що створюєш за допомогою алгоритмів", – Марина Костенко, незалежна юридична консультантка Havas Village.

Це означає, що користувач ШІ несе відповідальність за використаний або створений контент, включно з можливими порушеннями авторських прав чи поширенням неправдивої інформації.

Важливо:

Власники ШІ-сервісів не несуть відповідальності — вони лише прописують обмеження в ліцензіях.

Користувач завжди відповідальний за результати, навіть якщо сервіс не гарантує правову чистоту.

Деякі компанії (наприклад, Microsoft ) вже пропонують юридичний захист користувачів , які дотримуються їхніх ліцензійних умов.

Маркування контенту та договірні рекомендації

1. Маркування контенту, створеного ШІ

Вимога позначати "створено за допомогою ШІ" – не є юридично обов'язковою, але може бути умовою ліцензії (наприклад, у соцмережах чи на YouTube). Порушення ліцензійних вимог може призвести до штрафів або блокування контенту.

2. Контрактні положення

Українське законодавство не зобов'язує включати пункти щодо використання ШІ у договорах. Такі положення формуються виключно за домовленістю сторін.

3. Рекомендовані положення для договорів:

Визначити, чи використовується ШІ як інструмент або як повноцінний творець.

Отримати гарантії, що використовуються лише ліцензійні сервіси .

Уточнити необхідність маркування контенту .

Передбачити передачу всіх майнових прав замовнику.

Повідомити, що унікальність контенту не гарантується .

Погодити можливість змінити або видалити контент у разі спору.

Якщо використовуються платні програми, що дозволяють комерційне використання, бренд може безпечно публікувати контент у соцмережах (за відсутності додаткових вимог платформи).

Етичний аспект використання ШІ

Етика є не менш важливою, ніж право. ШІ-контент, здатний вводити аудиторію в оману (наприклад, створення фейкових історичних сцен чи новин), повинен маркуватися з урахуванням репутаційних ризиків. Рішення щодо маркування або відмови від нього має прийматися на рівні внутрішніх політик компанії.