Агросем увійшов до ТОП-25 роботодавців України для молодих талантів

Компанія розвиває програми для студентів і молодих спеціалістів, інвестує у навчання та у 2025 році також очолила рейтинг найкращих роботодавців середнього і малого бізнесу за версією Odgers і NV.

Компанія "Агросем", що є одним із лідерів AgriTech, увійшла до рейтингу ТОП-25 роботодавців України, відкритих до молодих талантів до 25 років, який формує кар'єрна платформа STUD-POINT. До переліку потрапляють роботодавці, що інвестують у розвиток студентів і молодих спеціалістів, запускають освітні програми, стажування та системно співпрацюють із закладами освіти.

Для "Агросему" це визнання стало логічним продовженням стратегії, у якій робота з молодими кадрами є частиною бізнес-моделі, а не окремою HR-ініціативою. Компанія розвиває власні навчальні формати, залучає студентів до реальних проєктів і будує для них зрозумілу траєкторію професійного старту в агротехнологічному секторі.

Одним із ключових проєктів для молодих фахівців є "Школа сервісних інженерів" — програма для студентів і випускників аграрних спеціальностей. Під час 3–4-місячного навчання учасники отримують офіційне працевлаштування, зарплату, проживання та практичні навички роботи з технікою. За 5 років понад 100 учасників завершили навчання у школі, а близько 25% випускників усіх потоків продовжують працювати і розвиватися в компанії. Паралельно "Агросем" розвиває цифрову академію Agroskill, яка об'єднує підрозділи на єдиній LMS-платформі та налічує 87 курсів із менеджменту, точного землеробства, агрохімії та сервісу.

Упродовж 2025 року компанія також активізувала співпрацю з університетами та молодіжними ініціативами. Серед таких активностей — менторство на AgriTech Hackathon, спільний проєкт зі студентами Українського католицького університету, лекції та екскурсії для студентів, участь у Фестивалі кар'єри на ВДНГ. Крім того, "Агросем" входить до Ради роботодавців Національного університету біоресурсів і природокористування України, підтримує студентські програми та надає гранти на навчання.

Новий рейтинг доповнює ще одне визнання, яке компанія отримала у 2025 році: "Агросем" очолив рейтинг "Найкращих роботодавців середнього та малого бізнесу України" за версією Odgers і NV. У межах цього дослідження оцінювали реальні умови для персоналу, підтримку ветеранів і їхніх родин, програми інклюзивності, безпеки та можливості для розвитку талантів. Саме ця системність дозволяє компанії працювати не лише з наймом, а й з довгостроковим зростанням людей усередині бізнесу.

Система розвитку в "Агросем" охоплює не лише молодь, а й чинну управлінську команду: 70 керівників пройшли навчання у KMBS, а близько третини штату щороку підвищують кваліфікацію через внутрішні освітні програми. Окремий напрям — підтримка мобілізованих співробітників і ветеранів, компанія впровадила програми фінансової, медичної та психологічної підтримки.

Для аграрного ринку, який відчуває дефіцит технічних кадрів, така модель роботи з молоддю стає не лише репутаційною перевагою, а й практичною відповіддю на кадровий виклик. У випадку "Агросем" інвестиції в освіту, швидкий професійний старт і внутрішнє зростання команди вже конвертуються у позиції компанії в рейтингах роботодавців та її здатність утримувати сильних фахівців.