Агросем став ексклюзивним імпортером метеостанцій METOS® від Pessl Instruments в Україні

Компанія Агросем, один з лідерів серед агродистриб'юторів України, стала ексклюзивним імпортером метеостанцій METOS® від Pessl Instruments (METOS) в Україні, посиливши власний напрямок smart-рішень для аграрного сектору та розширивши доступ українських фермерів до передових інструментів цифрового управління полем.

METOS — це високоточні польові метеостанції міжнародного виробника Pessl Instruments, який уже понад 40 років розробляє інтелектуальні технології для сільського господарства та працює у 85 країнах світу. Заснована у 1984 році, компанія є одним із глобальних лідерів у сфері hardware- та software-рішень для точного землеробства.

Лінійка бездротових метеостанцій METOS, що працюють на сонячних батареях, забезпечує агровиробників критично важливими даними про температуру повітря та ґрунту, опади, вологість листка, швидкість вітру, вологість ґрунту, ризики розвитку хвороб і шкідників, а також допомагає прогнозувати оптимальні "вікна" для польових операцій. Система інтегрується з цифровою платформою FieldClimate, яка була запущена у 2005 році як одна з перших у світі вебплатформ для збору та візуалізації агрометеорологічних даних. Наразі в світі працюють понад 80 тис. польових метеостанцій METOS.

Для Агросем це партнерство є логічним продовженням розвитку напряму точного землеробства. Компанія почала встановлювати метеостанції METOS на українських полях ще у 2018 році.

"Ми бачимо, як попит на data-driven рішення в агросекторі стрімко зростає. Фермеру вже недостатньо працювати "по середній температурі по регіону" — потрібні локальні дані безпосередньо з конкретного поля. Саме це дають метеостанції METOS: можливість приймати рішення на основі фактичних польових умов, знижувати ризики та оптимізувати витрати", — коментує Богдан Зеленський, заступник директора з продажів Агросем .

"У сучасному сільському господарстві, особливо в тих складних умовах, у яких сьогодні працюють українські аграрії, доступ до точних даних на рівні поля вже не є просто додатковою перевагою — він стає фундаментальною основою самого процесу землеробства", — зазначив Готфрід Пессль, CEO та засновник Pessl Instruments.

"Метеостанції стали основою сучасного управління посівами. Без точних даних у режимі реального часу про мікрокліматичні умови фермери не можуть ефективно управляти своїми господарствами. Завдяки METOS ми даємо їм можливість ухвалювати обґрунтовані та своєчасні рішення, що допомагає знижувати ризики, оптимізувати використання ресурсів і захищати врожай. Ми раді співпрацювати з Агросем, адже це допомагає наблизити цю цінність до українських аграріїв, забезпечуючи їх інструментами, локальною підтримкою та експертизою, необхідними для ефективного ведення господарства", — підсумував пан Пессль.

Статус ексклюзивного імпортера відкриває для компанії можливість масштабувати впровадження технології в Україні, посилити сервісну підтримку та забезпечити аграріїв швидшим доступом до обладнання, програмного забезпечення і експертизи з впровадження.

На тлі кліматичних коливань, дефіциту ресурсів і потреби у підвищенні ефективності виробництва такі рішення стають важливим інструментом для агробізнесу. Завдяки локальним погодним даним фермери можуть точніше планувати обприскування, контролювати ризики хвороб, керувати зрошенням та мінімізувати втрати врожаю.