Агросем розпочав партнерство з BBLeap для надточного обприскування: економія агрохімії до 35%

Агросем оголосив про старт партнерства з нідерландською компанією BBLeap – розробником технології надточного обприскування, яка дозволяє зменшувати використання агрохімікатів до 35% та підвищувати врожайність на 3–12%. Співробітництво має на меті прискорити масштабне впровадження технологій точного землеробства для українських господарств у 2026 році.

У компаніях пояснюють, що у сучасному рослинництві до 40% втрат може виникати не через погодні умови чи якість препаратів, а через неточність внесення – перекриття, нестабільний тиск, різну швидкість техніки та людський фактор. У результаті частина поля отримує надмірну дозу, інша – недостатню, а частина препарату не спрацьовує.

За даними BBLeap, їхнє рішення усуває цю проблему завдяки системі, яка керує кожною форсункою окремо та підтримує стабільний розмір краплі незалежно від швидкості руху обприскувача чи рельєфу поля. Технологія Plant Precision Spraying поєднує апаратні й програмні рішення та забезпечує дозування робочих розчинів з точністю до 25×25 см з частотою оновлення даних 40 разів на секунду.

За оцінками BBLeap, без автоматизованих систем реальна точність внесення препаратів зазвичай не перевищує 85–90%, тобто до 15% площі поля щороку може оброблятися неправильно. Ці "невидимі" втрати, за оцінками компанії, напряму впливають на собівартість виробництва та фінансовий результат господарства.

В Агросем підкреслюють, що співпраця з BBLeap доповнює їхню стратегію у сфері агроінновацій. За підсумками 2025 року технології точного землеробства Агросем, за даними компанії, допомогли оптимізувати витрати та підвищити врожайність на понад 500 тис. га лише у західних регіонах України.

BBLeap уже представлена у 15 країнах на чотирьох континентах і позиціонує свою технологію як частину ширшої філософії Clean Food, Clean World, Clean World ("чиста їжа - чистий світ"), з акцентом на зменшення хімічного навантаження на ґрунт і рослини без втрати продуктивності.

В Агросем очікують, що поєднання їхньої експертизи у впровадженні точного землеробства з інженерними рішеннями BBLeap дозволить українським господарствам швидше перейти від традиційного обприскування до моделі, де кожна крапля має значення – як економічне, так і для здоров'я грунтів.