Агросем масштабує доступ до точного землеробства для фермерів України по Програмі АГРО

У межах проєкту фермери зможуть отримати комплексні AgriTech-рішення на умовах співфінансування: 70% вартості послуг покривається за Програмою АГРО, тоді як агровиробники сплачують лише 30%. Загалом, протягом шести місяців 262 фермерські господарства зможуть скористатися послугами, що дозволить охопити щонайменше 230 тис. гектарів та сформувати сукупний економічний ефект понад 980 млн грн для агросектору.

В лютому 2026 року Агросем розпочав масштабний проєкт із впровадження інструментів точного землеробства для мікро, малих та середніх фермерських господарств (ММСП). Проєкт став можливим завдяки підтримці Програми АГРО, що фінансується Урядом США і впроваджується компанією Кімонікс. Ініціатива забезпечує системний підхід до точного землеробства: від аудиту ресурсів, цифровізації земель, аналізу ґрунтів, диференціації добрив, погодних станцій до аналітики, навчання персоналу й супроводу після впровадження нових практик.

Агросем — один із п'яти провідних агродистриб'юторів України, який у межах партнерства з Програмою АГРО допомагає фермерам впроваджувати сучасні технічні й цифрові рішення.

"Для Агросем цей проєкт — про системні зміни. Ми виступаємо не лише постачальником технологій, а й AgriTech-інтегратором, який об'єднує для фермера техніку, програмні рішення, аналітику, навчання та сервіс в єдиний ланцюг. Ми вдячні американському народу за підтримку, яка дозволяє зробити ці рішення доступними для малих і середніх господарств, які раніше не мали такої можливості", — прокоментував Артур Левицький , Керівник департаменту техніки та післяпродажного обслуговування Агросем.

Впровадження практик точного землеробства дає змогу знизити витрати пального, насіння та добрив, підвищити врожайність у середньому на 2–3% та отримувати додатковий економічний ефект близько 2 300 грн з гектара щороку.

Співпраця Агросем та Програми АГРО демонструє, що інвестиції в технології, знання та системний підхід до агровиробництва є одним із ключових інструментів підтримки стійкості українського агросектору та забезпечення стабільних поставок продовольства на світові ринки.