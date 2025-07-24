AFINA Group розпочинає продажі власних брендів "Вухастик" і SARMIX у Грузії

AFINA Group, провідний український оператор у сфері логістики, дистрибуції та створення торгових марок, оголосила про старт продажів двох власних брендів – "Вухастик" і SARMIX – на грузинському ринку. Партнером AFINA Group у Грузії виступила компанія Britain Global LLC, яка забезпечує дистрибуцію в різних каналах – модерн-трейд, мережах Universam, G.G. House, Farm Store, а також у незалежних роздрібних торговельних точках у Тбілісі, Кутаїсі та інших містах.

"Грузія – важливий стратегічний крок у нашій експортній стратегії, – зазначає Євген Світайло, керівник експортного напрямку AFINA Group. – Ми привозимо на місцевий ринок наші сімейні бренди: "Вухастик" – як серію засобів для ніжного догляду за всією родиною, і SARMIX – як енергійного українського новатора в категорії побутової хімії. Упевнені, що ці продукти знайдуть відгук серед грузинських споживачів, які цінують якість, безпечність і турботу".

Перший етап співпраці з Britain Global LLC передбачає постачання понад 30 найменувань продукції обох брендів у роздрібні точки Universam у Тбілісі, Батумі та інших містах, а також через мережу G.G. House. У перспективі – активне розширення присутності та налагодження сталих поставок по всій країні.

"Ми бачимо великий інтерес на грузинському ринку до якісних і доступних засобів для дому, – зазначив представник Britain Global LLC . – І "Вухастик", і SARMIX – це бренди, що відповідають цим запитам. Це українська якість, яка вже здобула довіру в себе вдома, а тепер має всі шанси стати популярною й у Грузії. Ми з великою симпатією ставимось до України, її брендів і людей. Цей проєкт – наша підтримка українського бізнесу та віра в його майбутнє".

Нагадаємо, продукція ТМ "Вухастик" уперше була представлена на міжнародному ринку в грудні 2023 року – тоді стартували поставки до Молдови через компанію VION IMPEX. У найближчих планах AFINA Group – вихід на кілька європейських ринків.

Довідково:

AFINA Group - провідний оператор ринку України у напрямках дистрибуції, логістики та створення торгових марок в категоріях товарів побутової хімії, гігієни та догляду. Найвідоміші бренди AFINAGroup: ТМ Вухастик, ТМ iFresh, TM SARMIX, TM FamilyHome. Компанія обслуговує ключові національні та локальні торговельні мережі завдяки власній розгалуженій мережі філій та розподільчих логістичних центрів. Територія покриття - вся Україна, центральний офіс розташовано в Дніпрі.