ADER HABER виграла суд для МХП на 766 млн грн: Верховний Суд захистив іноземних інвесторів

Рішення Верховного Суду встановлює новий стандарт застосування міжнародних податкових конвенцій та створює прецедент для захисту іноземного капіталу.

Юридична компанія ADER HABER успішно завершила податковий спір між ТОВ "Вінницька птахофабрика" (структура агрохолдингу МХП) та Державною податковою службою України. Верховний Суд повністю скасував донарахування на суму 766,4 млн грн та зобов'язав державу відшкодувати судові витрати. Йдеться про довоєнні виплати дивідендів, щодо яких податковий спір виник у 2018-2020 роках.

Про справу

Податковий орган намагався застосувати загальну ставку податку 15% замість пільгової ставки 5%, передбаченої Конвенцією між Україною та Кіпром про уникнення подвійного оподаткування, при виплаті дивідендів кіпрському акціонеру компанії.

Підставою для донарахування стала участь українських менеджерів у загальних зборах акціонерів та підписання документів за довіреністю від нерезидента, що, на думку фіскалів, свідчило про наявність "постійного представництва" іноземного інвестора в Україні.

Правова позиція ADER HABER

Команда ADER HABER розробила та успішно реалізувала стратегію захисту, що базувалася на двох ключових аргументах:

1. Розмежування корпоративного управління та операційної діяльності

Юристи довели, що дії представників мали виключно технічний характер реалізації прав акціонера і не становили господарську діяльність, що генерує прибуток. Підписання протоколів зборів та договорів не створює "постійного представництва" у розумінні податкового законодавства.

2. Тест належності активів

ADER HABER відстояла принципово нову правову позицію: навіть за гіпотетичної наявності постійного представництва, право на пільгову ставку податку на дивіденди зберігається, якщо корпоративні права належать материнській компанії-нерезиденту, а не активам представництва на території України.

Тобто податкова не мала права застосовувати ставку 15%.

Значення прецеденту

"Це справа змінює правила гри для іноземних інвесторів в Україні, - коментує партнер, керівник практики податкових спорів ADER HABER Тетяна Данільцева, - Верховний Суд чітко розмежував законне корпоративне управління та операційну діяльність, захистивши право інвесторів контролювати свої активи через представників без ризику втрати пільг за міжнародними конвенціями".

Рішення встановлює два фундаментальних стандарти:

∙ Управління корпоративними правами через представників є законним, якщо не підміняє собою операційний бізнес

∙ Право на пільгову ставку за Конвенцією зберігається, доки податковий орган не доведе належність активів постійному представництву.

"Для глобального ринку кейс "Вінницької птахофабрики", що входить до структури МХП, став лакмусовим папірцем. Адже МХП - це не просто агрохолдинг, а міжнародна компанія з українським корінням, що є одним із найбільших платників податків та роботодавців країни. Логіка бізнесу проста: якщо держава може атакувати такого гіганта за стандартні інструменти управління, то під ризиком опиняється кожен іноземний інвестор в Україні", - резюмував радник, співкерівник практики податкових спорів ADER HABER Станіслав Карпов.

Про ADER HABER

ADER HABER - повідна юридична компанія України, що спеціалізується на податкових спорах, корпоративному праві та захисті інтересів іноземних інвесторів. Команда ADER HABER має успішний досвід супроводження найскладніших судових справ та створення правових прецедентів, що формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні.

Ця перемога підтверджує репутацію ADER HABER як надійного партнера для міжнародного бізнесу в Україні та демонструє здатність команди створювати системні рішення, що захищають права інвесторів.