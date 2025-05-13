Абоненти Київстар зібрали понад 18 млн грн на запуск Школи операторів наземних дронів

Абоненти Київстар акумулювали половину необхідної суми в рамках проєкту "Нам тут жити: Школа операторів наземних дронів "Варан"", який компанія реалізує разом з фондом "Повернись живим". Мета ініціативи — зібрати 35 млн грн на облаштування закладу, який готуватиме фахівців з наземних роботизованих комплексів (НРК) в структурі Сил Оборони.

Абоненти національного мобільного оператора активно долучилися до підтримки проєкту. Завдяки благодійній Суперсилі "Допомога ЗСУ" та SMS-підписці зібрано вже понад 18 мільйонів гривень. Утім, це лише половина суми, тому збір триває.

"Наші абоненти доводять: навіть невеликий внесок може стати частиною великої справи. Завдяки активній участі наших споживачів військові отримають можливість навчатися керувати наземними дронами. Це підсилить спроможності української армії та допоможе зберегти життя наших захисників. Дякуємо усім, хто долучається до підтримки створення Школи операторів наземних дронів "Варан"", — коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

На зібрані кошти буде створено інфраструктуру для навчального процесу курсантів та проживання рекрутів, станції технічного обслуговування, ремонту та зберігання наземних роботизованих комплексів, а також забезпечення всією необхідною технікою для навчання операторів.

"Завдяки вже третьому спільному великому проєкту Фонду "Повернись живим" та компанії "Київстар", курсанти опанують застосування інженерних, логістичних та бойових наземних комплексів. Таке навчання дозволить саперам зберегти життя, ефективно виконуючи бойові завдання", — зазначає директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Підтримати проєкт "Нам тут жити: Школа операторів наземних дронів "Варан"" можна задонативши на спецрахунок фонду та "банку" проєкту. Абоненти передплаченого зв’язку можуть долучитися:

Підключивши благодійну Суперсилу "Допомога ЗСУ", яка дозволяє абонентам робити щомісячний донат у розмірі до 50 грн, просто користуючись мобільним зв’язком.

Надіславши повідомлення на номер 515, щоб донатити 10 грн після кожного поповнення рахунку від 50 грн.

Відправивши будь-яке SMS на номер 88009, — і з мобільного рахунку буде перераховано 10 грн на збір.

Нагадаємо, що Київстар системно підтримує країну. Від початку повномасштабного вторгнення мобільний оператор інвестував у допомогу ЗСУ, суспільству, національні програми цифрового відновлення, безоплатні сервіси та допомогу абонентам понад 2,7 млрд грн.

Нова ініціатива стартувала на початку березня й триватиме до досягнення цільової суми збору.