98% какао-бобів без вирубки лісів: результати програми сталого розвитку Mars у 2025 році

Корпорація Mars підбила підсумки реалізації комплексної програми "Какао для поколінь" за 2025 рік. Вона охоплює не лише вирощування какао-бобів, а й умови життя фермерських громад, захист дітей, боротьбу з вирубкою лісів та впровадження нових технологій у сільському господарстві.

Досягнуто одне з ключових досягнень 2025 року: 98% річного обсягу какао-бобів компанії вже закуповують у межах програми відповідальних закупівель. Загалом на десятирічну програму, що триватиме до 2028 року, Mars спрямовує $1 млрд.

Захист дітей та економічні можливості для жінок

Програма також приділяє особливу увагу захисту прав дітей у регіонах вирощування какао-бобів. У 2025 році весь обсяг сировини від фермерів-учасників у Західній Африці пройшов моніторинг Системи запобігання та протидії дитячій праці (CLMRS).

У 2025 році також завершився десятирічний етап програми "Жінки за зміни", яку Mars реалізовувала разом із міжнародною гуманітарною організацією CARE. Її учасники об'єднуються в сільські ощадно-кредитні асоціації, де можуть заощаджувати та отримувати позики. За десять років до таких об'єднань долучилися 106 239 людей, 77% із них – жінки. Загалом учасники накопичили $26,56 млн заощаджень та отримали $17,68 млн позик.

Як ШІ допомагає вирощувати какао-бобів

Технології використовують як безпосередньо на фермах, так і під час подальшої обробки врожаю. Наприклад, інструмент Cocoascan допомагає фермерам у Латинській Америці виявляти візуальні ознаки трьох інфекційних захворювань какао-бобів: "Відьминої мітли", "Морозного стручка" та "Чорного стручка". Мобільний застосунок Cocoa Fresh AI використовують для модернізації роботи з вологими та сухими какао-бобами.

Паралельно триває робота над сортами, які дають кращий урожай і є стійкішими до хвороб. Разом із Національним агентством досліджень та інновацій Індонезії було випущено два нові клони какао – ISC1 та SCC11. У Бразилії зареєстрували ще 37 високопродуктивних і стійких до хвороб клонів.

Кліматичні ініціативи та підтримка фермерів

У Латинській Америці Mars разом із постачальниками запустила свою першу програму кліматично розумного сільського господарства. До неї долучилися 430 фермерів, господарства яких охоплюють 3541 га. Учасники впроваджували практики, спрямовані на поліпшення стану ґрунтів і врожайності какао-бобів, а також на досягнення цілей щодо землекористування та скорочення викидів.

Ще один напрям – програма "Подорож до процвітання", створена наприкінці 2024 року в Кот-д'Івуарі. Вона поєднує агрономічні та соціально-економічні заходи, серед яких умовні грошові стимули, субсидована професійна праця у фермерських господарствах та ощадно-кредитні асоціації. Мета програми полягає у підвищенні економічної стійкості та добробуту домогосподарств, рівності в сім'ях та доступу до освіти в громадах, що вирощують какао-боби. До кінця 2025 року програма охопила понад 9334 фермерські домогосподарства.

"2025 рік став знаковим для Cocoa for Generations, що ознаменував поворотний момент у наших зусиллях, спрямованих на вирішення найглибших та взаємопов'язаних проблем галузі", – сказав Бенджамін Гільберт, старший віце-президент Cocoa Enterprise у Mars. "Ці виклики вимагають співпраці та колективних зусиль між зацікавленими сторонами в секторі какао-бобів; розробки та впровадження інтегрованих, масштабованих та стійких рішень; а також прозорості з боку компаній щодо досягнутого прогресу".

Наступний етап програми

У 2026 році Mars планує зосередитися на двох завданнях: допомагати фермерам розвивати господарства та зробити постачання какао-бобів стійкішим до майбутніх викликів.

Для цього компанія планує підтримувати фермерів у підвищенні врожайності, навчанні ефективніших методів роботи та управлінні господарствами. Ще одне завдання – допомогти їм створювати надійніші джерела доходу.

Водночас Mars планує розширювати географію постачання какао-бобів та інвестувати в кліматично раціональні й регенеративні методи землеробства. Йдеться, зокрема, про відновлення ґрунтів, захист біорізноманіття та підготовку фермерських господарств до змін клімату.