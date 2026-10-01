60 українських студентів поїдуть на міжнародну виставку CES 2027 до Лас-Вегаса

Оголошено результати відбору студентів, які у січні 2027 року вирушать до Лас-Вегаса на Міжнародну виставку побутової електроніки (Consumer Electronics Show). Поїздку організовує Ajax Systems. Цього року CES відвідають 60 студентів, що удвічі більше, ніж торік. Разом із масштабом проєкту зросла й кількість охочих долучитися: понад 1000 студентів надіслали свої анкети.

Цьогоріч проєкт охопив студентів із 77 університетів у 25 містах України. Серед претендентів — представники 34 спеціальностей. Найбільше заявок надійшло від майбутніх фахівців із комп'ютерних наук, інженерії програмного забезпечення, кібербезпеки, електроніки, приладобудування та радіотехніки, а також комп'ютерної інженерії. Ознайомитися з переліком переможців відбору можна на сторінці проєкту за посиланням.

Анкети оцінювали незалежні викладачі-експерти з КНУ, КПІ, КАІ, НУЛП та НаУКМА. Вони враховували академічну успішність кандидатів, їхні технічні та наукові проєкти, позанавчальну діяльність і мотивацію. Рівень знань та підготовки учасників відбору виявився дуже високим: 52% студентів мали середній академічний бал понад 90 зі 100 можливих.

"Найважливіше — не просто дати молоді можливість побачити технології світового рівня, а показати їм, що вони самі можуть їх створювати. Саме для цього ми вдруге поспіль веземо українських студентів на CES. Удвічі більше, ніж минулого року. Ми отримали понад 1000 заявок і відібрали 60 учасників — молодих людей, які вже сьогодні мають амбіції змінювати світ. Хочемо, щоб ця поїздка стала точкою відліку для нових ідей, винаходів і великих технічних цілей. Ми й надалі будемо відкривати можливості, які надихатимуть українську молодь розвиватися, ставати кращими, ніж були ми, й створювати майбутнє", — зазначає Олександр Конотопський, засновник та голова наглядової ради Ajax Systems.

Виставка CES 2027 проходитиме 6–9 січня у Лас-Вегасі (США). Учасники оглянуть стенди світових техгігантів, ознайомляться з новими розробками та зможуть обговорити власні ідеї з фахівцями галузі.

Ініціатива є частиною освітньої екосистеми Ajax Next, спрямованої на розвиток інженерної освіти в Україні. Проєкт втілюється за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Українського фонду стартапів та закладів вищої освіти: КПІ, КАІ, КНУ, НУЛП, УКУ та НаУКМА.

Про Consumer Electronics Show (CES)

Consumer Electronics Show (CES) — одна з найбільших технологічних виставок світу, яка щороку проходить у Лас-Вегасі, США. Саме там презентували Тетріс, перші комп'ютери, а згодом — розробки у сфері 3D-друку та штучного інтелекту. Нині це платформа, де сміливі стартапи й визнані гіганти задають вектор розвитку технологій.

Про Ajax Systems

Ajax Systems — міжнародна технологічна компанія та найбільший у Європі виробник охоронних систем. Продуктам Ajax довіряють уже понад 4,5 мільйони кінцевих користувачів і 330 тисяч PRO-користувачів у більш ніж 180 країнах. Компанія пропонує комплексні рішення для захисту житлових і комерційних обʼєктів різного масштабу. Нині портфоліо Ajax налічує 280 пристроїв для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки та комфорту й автоматизації.

Про Ajax Next

Ajax Next — освітня екосистема, спрямована на розвиток інженерного потенціалу української молоді. Наразі навчальні проєкти охопили 3400+ студентів і школярів з усієї країни. У межах цієї екосистеми Ajax Systems підтримала 7 олімпіад технічних напрямів; разом із провідними навчальними закладами та партнерами облаштувала 5 сучасних лабораторій, де здобули практичний досвід 1200+ студентів інженерних спеціальностей. Команда Ajax Next організувала 12 навчальних програм, які стали стартом карʼєри в Ajax Systems для понад 60 випускників.