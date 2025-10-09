60 млн євро в чисте поле: Дмитро Добкін – про народження сучасного виробництва на Волині

Українська група компаній Avesterra Group сьогодні входить у топ-4 виробників курятини в Україні. Компанія вже експортує в 25 країн світу та активно готується до розширення експорту в ЄС та нові ринки.

Журналісти Економічної правди побували на новому м’ясопереробному комплексі компанії на Волині – одному з найсучасніших в Україні.

Площа нового заводу – майже 30 000 квадратних метрів, потужність – 13 500 бройлерів на годину, інвестиції – понад 60 млн євро. Це одна з найбільших інвестицій у м’ясопереробний сектор України за останні п’ять років.

"Ми будували це підприємство фактично з чистого поля. Сьогодні це потужний холдинг із 11 майданчиками вирощування, власним комбікормовим заводом і сучасним переробним комплексом. В планах – створення власного інкубатора та нарощування земельного банку. Також за три роки повномасштабного вторгнення компанія сплатила понад 1 мільярд гривень податків – і це наш внесок у стійкість держави", – розповів під час інтервʼю Дмитро Добкін , співвласник Avesterra Group.

Avesterra Group показала, що навіть у воєнний час бізнес може розвиватися, створювати робочі місця та інвестувати в економіку країни. Сьогодні Avesterra Group забезпечує роботою понад 1 500 українців, а середня зарплата на підприємстві становить 27 000 грн, що вище за середній показник в області.

"Для нас головне – люди. Кожне робоче місце означає стабільність для родин і громад. Ми створюємо сучасні умови праці, надаємо соціальний пакет і забезпечуємо безкоштовне харчування. А ще – інвестуємо в благодійність. Наш фонд AVESTERRA щомісяця отримує 1 млн грн від прибутку компанії на допомогу дітям з важкими хворобами та дітям-сиротам", – Світлана Собіпан, CEO Avesterra Group.

Виробництво повністю відповідає світовим стандартам і працює на рівні провідних європейських підприємств.

"Наш комплекс – це технологічний прорив. Виробничі процеси максимально автоматизовані: камери Iris фотографують кожну тушку, системи від JBT Marel і BAADER забезпечують бездоганну якість, а сучасне пакування від Ulma гарантує свіжість продукту. Ми першими в Україні запровадили повну технологію виробництва курятини без антибіотиків – під брендом "Епікур"", – Андрій Бурко, директор м’ясопереробного комплексу Avesterra Group.

На думку Дмитра Добкіна, розвиток експорту – стратегічний крок для компанії, який допоможе Україні зміцнити свої позиції на світових ринках:

"Наша мета – збільшити частку експорту до 20% у 2026 році. Ми бачимо великий потенціал у Європі, країнах Близького Сходу та Африки. Avesterra Group – це український бізнес, який працює прозоро, сплачує податки в Україні та створює робочі місця вдома".