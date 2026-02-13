593,2 млн грн податків і 70,6 млн грн на благодійність: ДІЛА підсумувала роботу за 2025 рік

Медична лабораторія ДІЛА підбила результати роботи за 2025 рік. За підсумками року компанія перерахувала до бюджету країни 593,2 млн грн податків і зборів – це на 56% більше, ніж у 2024 році. За цей час кількість виконаних досліджень підвищилась на 10,5%, а кількість клієнтів зросла на майже 4%.

Драйвером зростання продажів залишається розвиток онлайн-сервісів. Клієнти дедалі активніше користуються швидким замовленням та замовленням через особистий кабінет. У 2025 році частка замовлень сплачених онлайн зросла більше ніж на 10% і тепер майже кожне третє замовлення сплачується онлайн.

ДІЛА продовжує розширення мережі, забезпечуючи зручний доступ до лабораторної діагностики для клієнтів по всій країні. Упродовж року компанія відкрила 26 власних і партнерських відділень у Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та інших областях України. Загалом з лютого 2022 року лабораторія збільшила свою мережу майже вдвічі - 170 нових точок. ДІЛА втримує позиції лідера за темпами розширення мережі серед медичних лабораторій та на початок 2026 року мережа компанії становить 276 точок присутності в Україні.

Восени 2025 року компанія в рекордно стислі терміни запустила нову клініко-діагностичну лабораторію в Києві площею понад 2 000 кв. м. Її виробничі потужності дозволяють виконувати понад 15 млн досліджень на рік, суттєво посилюючи операційні можливості. Відкриття лабораторії забезпечило створення 120 нових робочих місць. Загалом упродовж 2025 року до команди ДІЛА приєдналися 465 нових співробітників, а загальна чисельність персоналу компанії перевищила 2 100 осіб.

Найбільший обсяг капітальних інвестицій упродовж 2022–2025 років – близько 40 млн грн – спрямували на запуск нової лабораторії в Києві, комплексне оснащення мережі відділень генераторами та інверторами з акумуляторами, встановлення додаткових ліній електропередач і джерел безперебійного живлення. На початок 2026 року всі власні відділення ДІЛА та клініко-діагностичні лабораторії працюють у повністю автономному режимі. Попри складну ситуацію з енергетикою, відділення ДІЛА працюють в штатному режимі, щоб клієнти могли піклуватися про здоров'я без перешкод.

У 2025 році компанія пройшла 8 міжнародних аудитів, серед яких: ISO 15189:2022 – оновлена версія головного міжнародного стандарту для медичних лабораторій; новий сертифікат EN 15224 – вчетверте отримали сертифікацію, яка підтверджує якість та безпеку клієнтів саме у сфері охорони здоров'я; ISO 10012 – підтвердили найвищий рівень метрологічної культури та інші.

У межах проєктів корпоративної соціальної відповідальності ДІЛА разом із Фундація ДІЛА спрямували понад 70,6 млн грн на допомогу у 2025 році, а з 2022 року - понад 162,2 млн грн. Ключовими напрямами допомоги у минулому році були:

Соціальні знижки - 49, 3 млн грн, з яких майже 45 млн - підтримка здоров'я військових та ветеранів (знижки у відділеннях);

Допомога військовим госпіталям - 4,7 млн грн;

Підтримка центру реабілітації Superhumans - 9,2 млн грн;

Партнерство з благодійними фондами - 6,1 млн грн. Серед ключових партнерів: Фонд Сергія Притули, Патронатна служба "Янголи", 97 Фундація, БФ "Фріда", ГО "Агенти крові".

Зокрема ДІЛА та Фундація ДІЛА вибудували регулярну співпрацю з Фондом Сергія Притули, спрямовану на розвиток такмеду: закупівлю турнікетів, підтримку навчання з тактичної медицини та проведення профільних подій. Також розпочато співпрацю з БФ "Фріда", яка спрямована на підтримку жінок і чоловіків, зокрема тих, хто знаходиться на прифронтових територіях.

Стале партнерство з ГО "Агенти крові" у проведенні корпоративних та публічних донацій крові дозволило залучити співробітників і клієнтів ДІЛА та врятувати сотні життів. Проведено 7 донацій крові у Києві, Дніпрі та Львові, де разом із 250 донорами зібрано 112 літрів крові, що потенційно може врятувати 750 життів.

Також ДІЛА продовжувала роботу над безбар'єрністю, інтегруючи принципи доступності в інфраструктуру, процеси, комунікації та підходи до працевлаштування. У межах проєкту "Безбар'єрна ДІЛА" компанія провела аудити відділень, оновила стандарти брендування та масштабувала навчальні програми для співробітників. Також стартував пілотний проєкт спільно з Alltogether.jobs та IREX, спрямований на працевлаштування ветеранів і людей з інвалідністю.