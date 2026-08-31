31 серпня відбулося відкриття "Республіки СТЕМ" – київського приватного ліцею Освітнього холдингу А+ та KAN Development

"Республіка СТЕМ" – це новітній заклад освіти, де навчання відбувається за програмами міжнародного стандарту, а учні отримують атестат, який відкриває двері до університетів по всьому світу.

"Освітній заклад – це не просто місце, де ми маємо навчатися й отримувати якісь знання… Це таке середовище, де діти отримують підтримку, де формується їхній смак, де вони розуміють, що можуть зробити все… І я вважаю, що країну піднімуть нові люди. Ці діти. І наше завдання – виховати їх так, щоб кожен із них знав, що від нього залежить усе. Щоб вони розбиралися в політиці, в економіці, в науці. Щоб були лідерами, могли вести за собою інших і створювати нову країну", – сказав під час відкриття засновник KAN Development Ігор Ніконов.

Головна відмінність нового ліцею від інших закладів А+ – профіль біотехнологій, який діти вивчають із 5-го класу як окремий модуль поза основною програмою.

"В усіх наших навчальних закладах є ліцензована програма Cambridge International, за якою можна отримати диплом закордонного зразка A-Level. В усіх наших закладах є програма ІТ. Відмінність цього закладу в тому, що тут велика кількість кафедр спрямована на біотехнології, хімію. Ми побудували спеціальну лабораторію, привезли сучасне німецьке обладнання – усе для того, щоб діти могли вивчати цей напрям. Також тут посилено вивчають фізику та математику", – розповіла СЕО освітнього холдингу А+ Тетяна Шаповалова.

Напрямки навчання і розвитку

Загалом заклад пропонує 4 напрямки навчання: біотехнології, математика, IT та міжнародні програми, в яких учні починають розвиватися вже з 5 класу. Тут є 16 спеціалізованих лабораторій (зокрема Biotech Lab, Cooking Lab) із безпрецедентною для українських шкіл матеріально-технічною базою, а також Makerspace, IT Hub та інженерна майстерня.

"Тут у нас є спеціальна система з фітолампами, системою поливу. Тут ми будемо вирощувати різноманітну мікрозелень. Ось є бокс біологічної безпеки, де ми будемо культивувати бактерії. Тут діти вивчатимуть основи мікробіології. Є у нас водяна баня, різноманітні мікроскопи – ось Carl Zeiss німецького виробництва, які дозволяють побачити об'єкти навіть у 3D-вимірі. Нітратомір, магнітна мішалка, електричний кліностат, електрофорез. Є дистилятори різноманітні… Минулого року ми виростили в інкубаторії 4 курчат…", – захоплено розповідає керівник напряму біотехнологій і природничих наук "Республіка СТЕМ" Максим Рудич, і здається, що він може продовжувати цей перелік нескінченно.

Медіатека

Ліцей має власну велику бібліотеку-медіатеку, яка налічує близько 2000 примірників: від історій про Гаррі Поттера до сучасної української літератури – Жадана. За словами Ніконова, компанія й надалі працюватиме над наповненням бібліотеки, тому що, попри швидкоплинність усього та блискавичний розвиток штучного інтелекту, книги є вічними. У медіатеці облаштовані й зони для відпочинку – зона настільних ігор, м'який куточок і дивовижна територія "зняття стресу" з футуристичними стільцями.

Поза навчанням

Після уроків діти мають дуже розмаїте позакласне життя – спорт, творчість, музика, хореографія, театр, дебатні клуби, Co-Labs. Загалом більше 30 різних позашкільних занять доступні тут для учнів всіх вікових категорій.

Безпека понад усе

Ліцей має велике протирадіаційне укриття, що дозволяє вмістити 100% учнів і персоналу та не зупиняти навчальний процес під час повітряних тривог. В укритті обладнані не лише навчальні класи, а й зони відпочинку, музичні зали і навіть спортзал.

"Безпека понад усе. Тому тут є 4 тисячі квадратних метрів укриття. Ми відразу його будували на всю школу. Завдяки цьому ми матимемо змогу організувати безперервний навчальний процес, адже це укриття зроблено для того, щоб там можна було навчатися. У ньому є все необхідне для цього", – сказав Ніконов.

Міжнародні сертифікації

Ліцей сертифікований за програмами Cambridge Education та The Duke of Edinburgh's Award. Учні виходять із навчального закладу з документами, що відкривають двері до вишів по всьому світу – Великої Британії, США, Канади та ЄС.

Післяслово

Попри те, що відкриття відбулося під звуки сирен, воно все ж відбулося. Ліцей офіційно відкрив двері всіх своїх неймовірно цікавих кабінетів для учнів. Ніконов пожартував, що у цьому закладі так добре, що батьки часом телефонують і питають, чому немає навчання й у неділю. Але, схоже, такої думки дотримуються й учні.

"Мені насправді дуже хотілося повернутися в нормальну школу, бо я навчалася 2 роки онлайн. І це було важко. Я рада, що можу ходити до школи, спілкуватися з друзями. Та й загалом тут дуже красиво, хочеться всюди зайти й подивитися. Хочеться вже розпочати навчання", – розповіла Поліна з 9С, яка з нетерпінням чекає на старт уроків.