30 студентів стали учасниками першого набору освітньої програми "Амбітні" від Київстар

Український католицький університет

Київстар завершив перший набір освітньої програми "Амбітні". 30 талановитих і вмотивованих молодих українців отримали гранти й почали навчання на бакалавраті у трьох українських університетах: KSE University, Українському католицькому університеті та American University Kyiv.

Програму "Амбітні" Київстар започаткував у 2026 році, щоб підтримати талановиту молодь, яка обирає здобувати вищу освіту в Україні та прагне долучатися до розвитку країни. У межах першого набору гранти отримали по 10 студентів у кожному з трьох університетів-партнерів.

"Ми створили "Амбітні", тому що віримо: життєві обставини чи фінансові бар'єри не повинні ставати на заваді талановитій молоді на шляху до якісної освіти. За кожним із 30 грантів стоїть молода людина зі своїми мріями, амбіціями та баченням майбутнього. Для Київстар це інвестиція не лише в освіту, це підтримка майбутнього покоління, яке навчатиметься, працюватиме, створюватиме нові технології, бізнеси та рішення для країни та її відновлення" , — зазначає Юлія Завалішина, директорка з корпоративних питань та комунікацій Київстар.

"Амбітні" поєднує в програмі академічний потенціал із можливістю підтримати молодих людей, для яких фінансові чи складні життєві обставини можуть стати бар'єром на шляху до якісної освіти. Відбір студентів здійснювали університети-партнери з урахуванням умов програми.

Учасники першого набору обрали різні напрями для навчання, від штучного інтелекту, програмної інженерії та кібербезпеки до економіки, фінансів, соціології та аналітики рішень.

У KSE University гранти отримали 10 студентів: шестеро навчаються за програмою "Бізнес-економіка", троє — "Штучний інтелект", ще один — "Програмна інженерія". Серед грантоотримувачів — молодь із багатодітних родин та сімей, які зазнали фінансових труднощів унаслідок війни. Також серед них є волонтери, пластуни, призери олімпіад і конкурсів Малої академії наук України, переможці хакатонів та ініціатори власних проєктів.

KSE University

American University Kyiv гранти отримали 10 студентів, які обрали Data Science & AI, Cybersecurity, Global Finance, Global Management, Business Administration та Digital Experience Design & AI. Серед них — діти чинних військовослужбовців та учасників бойових дій, внутрішньо переміщені українці та молодь із багатодітних родин. Серед грантоотримувачів є фіналіст Smart Challenge, призери олімпіад і волонтери, а одна зі студенток уже створила власний застосунок для підготовки до НМТ та веде освітній блог.

В Українському католицькому університеті гранти отримали 10 студентів: четверо обрали аналітику рішень, троє — комп'ютерні науки, ще троє — соціологію. Серед учасників програми є молодь із малозабезпечених і багатодітних родин, внутрішньо переміщені українці, діти захисників України, зокрема поранених унаслідок війни, а також дитина загиблого військовослужбовця. Водночас це активна й ініціативна молодь: серед стипендіатів є волонтери Code for Ukraine та благодійного центру "Рідні", пластуни, учасники олімпіад та інтелектуальних турнірів, переможці конкурсів Малої академії наук і члени Молодіжного банку ініціатив.

За цифрою 30 грантоотримувачів — 30 різних історій, професійних мрій та планів на майбутнє. Хтось із учасників хоче працювати зі штучним інтелектом і даними, хтось розвивати український бізнес, створювати технологічні продукти чи працювати у сфері кібербезпеки, а хтось обрав соціологію, щоб краще розуміти зміни, які переживає українське суспільство.

Для Київстар "Амбітні" є частиною системної роботи з підтримки освіти та розвитку людського капіталу. Через програму компанія прагне розширювати доступ талановитої молоді до якісної вищої освіти в Україні та підтримувати наступне покоління українських фахівців і лідерів.

American University Kyiv

Довідка про Київстар

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 червня 2026 року обслуговував близько 21,8 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 5,6 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого того, що Київстар реалізує проєкт "Амбітні". Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані з тим, що Київстар реалізує проєкт "Амбітні", а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 16 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar до SEC. Заяви щодо майбутнього, наведені в цьому пресрелізі, є актуальними лише станом на дату його оприлюднення. Група Kyivstar не бере на себе жодних зобов'язань щодо їх оновлення або перегляду, крім випадків, передбачених чинним законодавством.