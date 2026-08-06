10 мільйонів гривень на масштабування ветеранського та дружнього до ветеранів бізнесу

В Україні стартує третій сезон національної освітньо-грантової програми "Траєкторія", спрямованої на масштабування ветеранського та дружнього до ветеранів бізнесу. Цьогоріч учасники зможуть отримати до 1 мільйона гривень на розвиток підприємства, пройти навчання та підготувати бізнес до співпраці з національними торговельними мережами.

Загальний грантовий фонд цього сезону становить 10 мільйонів гривень. За результатами навчання 10 підприємств отримають по 1 000 000 гривень на розвиток виробництва, розширення ринків збуту, підготовку до співпраці з національними торговельними мережами та реалізацію власних стратегій зростання.

"За два сезони "Траєкторія" об'єднала понад півтори тисячі підприємців і надала 25 мільйонів гривень грантів — це показує масштаб запиту. Третій сезон додає ще 10 мільйонів: десять ветеранських і дружніх до ветеранів бізнесів отримають по мільйону на масштабування. Для Мінекономіки підтримка ветеранського бізнесу — пріоритет: це виробництво й робочі місця, які потрібні країні вже зараз", — зазначив Олександр Циборт , заступник Міністра економіки та довкілля України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Упродовж двох попередніх сезонів "Траєкторія" допомагала ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх родин розвивати власну справу. Цьогоріч програма відкриває новий етап — підтримує масштабування вже діючих підприємств.

" Програма "Траєкторія" — це не просто грантова підтримка, а дієвий інструмент розвитку ветеранського підприємництва. Переможці отримують не лише фінансування, а й практичні знання, які допомагають розвивати бізнес і масштабувати його. Саме така комплексна підтримка дає змогу ветеранським підприємствам упевнено зростати. Їхній розвиток зміцнює українську економіку, сприяє адаптації захисників і захисниць до цивільного життя та формує сучасну екосистему українського підприємництва" , — наголосила Валерія Коваль , заступниця Міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів.

Серед ключових нововведень цього сезону — розширення переліку бізнесів, які можуть взяти участь у програмі. Тепер до "Траєкторії" можуть долучитися підприємства, які підтримують ветеранів, створюючи для них можливості працевлаштування та професійного розвитку.

Програма передбачає дві категорії учасників:

Ветеранський бізнес — підприємства, засновниками чи співзасновниками яких є ветерани, військовослужбовці або члени сімей ветеранів, військовослужбовців, загиблих, полонених чи зниклих безвісти захисників і захисниць України.

Бізнес, дружній до ветеранів — підприємства, у штаті яких офіційно працевлаштовані щонайменше один ветеран або одна ветеранка.

Пріоритет під час відбору матимуть виробники товарів, зокрема меблів, одягу, косметики та продуктів харчування, а також підприємства у сфері B2B-послуг. Водночас подати заявку можуть представники різних галузей, які відповідають умовам участі та мають потенціал для подальшого розвитку та масштабування бізнесу.

"Одна з найважливіших інвестицій у майбутнє України — створення можливостей для ветеранів і ветеранок реалізувати свій потенціал у цивільному житті. Підприємництво є одним із найефективніших шляхів для цього, адже допомагає не лише розвивати власну справу, а й створювати нові робочі місця, зміцнювати громади та економіку країни. Саме тому ми розвиваємо програми, які поєднують сучасні знання, практичний досвід, цифрові можливості та фінансову підтримку. "Траєкторія" — одна з таких ініціатив. Вона допомагає ветеранам, ветеранкам і дружньому до них бізнесу впевнено розвиватися, масштабувати власні підприємства та робити свій внесок у відновлення економіки України" , — підкреслив Артем Платонов , директор директорату розвитку цифрових інновацій, штучного інтелекту, робототехніки та роботизації й напівпровідникових технологій.

Окрім грантової підтримки, учасники отримають доступ до освітньої програми, яка допоможе сформувати стратегію розвитку, підготуватися до співпраці з національними торговельними мережами та знайти нові можливості для його розвитку. Навчання складатиметься з трьох тематичних вебінарів:

Масштабування бізнесу: стратегія зростання

В2В продажі: як почати співпрацю з лідерами ритейлу

Як отримати державний грант: від подання заявки до реалізації проєкту

"Ветеранське підприємництво — один із драйверів відновлення української економіки. Ключове завдання Офісу з розвитку підприємництва та експорту — створювати умови, у яких ветерани й ветеранки можуть не лише започаткувати власну справу, а й успішно масштабувати її. Саме тому третій сезон "Траєкторії" зосереджений на розвитку вже чинних підприємств та сфокусований на масштабуванні. Разом із партнерами ми поєднали навчання, експертну підтримку та грантове фінансування, щоб український бізнес швидше зростав, створював нові робочі місця та ставав конкурентоспроможним" , — акцентував Андрій Талама , директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту.

За результатами оцінювання бізнес-планів журі визначать 30 фіналістів, які представлять свої проєкти експертному журі під час онлайн-пітчингу. За підсумками презентацій буде обрано 10 переможців, кожен із яких отримає 1 000 000 гривень грантової підтримки для реалізації власної стратегії масштабування.

"Сильна економіка — діючі підприємства, робочі місця та якісний український продукт. Третій сезон "Траєкторії" — прямий міст між системним ритейлом і якісним українським виробником. Ми готові ділитися досвідом, давати майданчик для зростання та ставати надійним партнером для тих, хто будує майбутнє України", — відзначив Тарас Панасенко , співвласник мережі мультимаркетів "Аврора".

Детальні умови участі та форма подання заявки доступні на офіційному сайті програми за посиланням.

Дедлайн подання заявок — 31 серпня 2026 року о 23:59.

Освітньо-грантову програму "Траєкторія 3" реалізує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за підтримки Міністерства економіки та довкілля України, Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та за фінансового сприяння мережі мультимаркетів "Аврора".