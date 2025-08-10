Колишні співробітники OpenAI можуть очолити стартап на 1 мільярд доларів

Венчурна компанія Andreessen Horowitz погодилася очолити інвестиції на суму 200 мільйонів доларів у Periodic Labs, новий стартап, що розробляє штучний інтелект для матеріалознавства.

Про це повідомляє Bloomberg.

Колишні співробітники OpenAI та DeepMind готуються до інвестицій на суму 1 мільярд доларів під керівництвом Марка Андріссена.

Згідно із джерелами Bloomberg, угода оцінює Periodic Labs в 1 мільярд доларів до інвестиції, що є вражаючою ціною для компанії, яка існує лише кілька місяців.

Раніше OpenAI погодилася очолити інвестицію, але Periodic Labs вирішила, що Andreessen Horowitz може запропонувати більше ресурсів, сказав один із джерел.

За словами цього джерела, OpenAI все ще планує взяти участь у фінансуванні та, можливо, об'єднатися з компанією. Раунд ще не завершено, і умови угоди можуть змінитися.

Periodic Labs була заснована Ліамом Федусом, колишнім віцепрезидентом OpenAI з досліджень і ключовим членом команди, яка запустила ChatGPT, та Екіном Догусом Кубуком, колишнім науковим співробітником підрозділу DeepMind AI компанії Google.

Ідея полягає в тому, щоб використовувати ШІ для вивчення матеріалів і потенційного відкриття нових.

Про новий проект відомо небагато. У березневому твіті, в якому він оголосив про свій відхід з OpenAI, Федус сказав, що він захоплений штучним інтелектом для науки.

Він назвав це "однією з найбільш стратегічно важливих областей" для OpenAI і сказав, що компанія планує «інвестувати та співпрацювати» з Periodic Labs.