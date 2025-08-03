В "Дії" снова можно оформить выписку о несудимости

Услуга по оформлению выписки о несудимости онлайн вернулась в приложение "Дія" после кратковременного перерыва.

Об этом сообщает пресс-служба приложения.

В июне "Дія" совместно с МВА начала бета-тестирование этой услуги.

Сейчас приложение продолжает полноценную работу.

"Диевые, плановые технические работы завершены. МВД обновило систему, благодаря чему услуга Выписка о несудимости снова доступна для заказа прямо через приложение. Теперь сервис работает гораздо быстрее и без сбоев", - говорится в сообщении.

Указанная выписка поможет при устройстве на работу, усыновлении ребенка, получении визы, участии в государственных тендерах. Оформление его онлайн упрощает эти процессы за рубежом.

Документы можно заказать по ссылке.

Напомним:

Ночью со 2 на 3 августа в приложении "Дія" провели обновление, которое модернизирует сертификаты безопасности приложения SSL.