Миллиард долларов на кону: пошлины Трампа могут ударить по чиповой индустрии США

Новые пошлины президента США Дональда Трампа могут стоить американским производителям оборудования для производства микросхем более $1 миллиарда ежегодно.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Три крупнейшие американские компании - Applied Materials, Lam Research и KLA - могут потерять примерно по $350 миллионов каждая из-за этих пошлин. Меньшие конкуренты, такие как Onto Innovation, также могут понести дополнительные расходы в десятки миллионов долларов.

Эти компании производят сверхсложное оборудование для изготовления микросхем, которое может состоять из тысячи специализированных деталей.

Производители оборудования уже потеряли миллиарды долларов доходов из-за ограничений на экспорт, которые ввел предыдущий президент Джо Байден. Они были направлены на сдерживание поставок передовых технологий в китайские компании.

Администрация Трампа пока преимущественно приостановила зеркальные пошлины, объявленные в апреле. Но для стимулирования внутреннего производства в США власти рассматривают новые тарифы на импорт продукции в области микросхем и в понедельник начали расследование в отношении этого импорта.

Оценка потенциальных расходов, обсужденная на прошлой неделе в Вашингтоне, охватывает потери доходов - в основном из-за недопродажи простого оборудования иностранным заказчикам - а также расходы на поиск альтернативных поставщиков сложных компонентов для чипового оборудования.

Также учтены расходы на соблюдение тарифных правил - например, на найм дополнительного персонала.

Предварительные ориентировочные оценки в $350 миллионов для каждой компании могут измениться, когда пошлины Трампа вступят в силу.

Точные подсчеты затруднены, поскольку каждое оборудование для изготовления микросхем состоит из множества компонентов, а окончательная структура тарифов пока не определена.

Напомним:

12 апреля стало известно, что смартфоны, компьютеры и другая электроника будут освобождены от введенных Трампом пошлин.