Объем IT-экспорта в октябре вырос, но по итогам года роста не будет

В октябре этого года объем IT-экспорта вырос на 2,5% и составил $532 миллиона, что на $13 миллионов больше по сравнению с сентябрем 2024 года.

Такие данные приводит НБУ, анализирует Львовский IT кластер.

Если же сравнивать эти показатели с аналогичным периодом в 2023 году, то объем ИТ-экспорта в октябре этого года на 0,6% или $5,3 миллиона больше.

В то же время совокупные показатели за 10 месяцев текущего года меньше на 4,3% за аналогичный период в 2023 году, что в долларовом эквиваленте составляет $241 миллион.

В общем, экспортная выручка ИТ-услуг в настоящее время составила $5,3 миллиарда.